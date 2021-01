Football

Mercato - Kylian Mbappé peut-il ne coûter que 150 millions? La stratégie crédule du Real Madrid

MERCATO – Selon AS, le Real Madrid peaufine sa stratégie économique pour attirer Kylian Mbappé (PSG) avec notamment une offre revue à la baisse et un salaire inchangé pour la star parisienne. Pour Martin Mosnier et Cyril Morin, le club madrilène semble quelque peu naïf en espérant des réductions qui n’existeront pas. Retrouvez l’intégralité de Mercredi Mercato sur les plateformes d’écoute.

