L'Atlético refuserait un nouveau prêt de Morata

Coup de froid dans le dossier Alvaro Morata. D'après le journaliste Matteo Moretto, spécialisé sur le mercato, l'Atlético Madrid ne cèdera pas l'attaquant espagnol au FC Barcelone pour un prêt d'un an et demi avec option d'achat. Il faudra donc une offre ferme aux Blaugrana pour espérer enrôler le buteur de 29 ans, alors que la Juve, chez qui Morata est actuellement prêté, n'a toujours pas mis la main sur le joueur susceptible de le remplacer. Peut-être plus froid que prévu ce deal...

Notre avis : C'est contraire à ce qu'affirmait la presse espagnole, qui voyait le transfert "bouclé à 95%"...

Chelsea ne vendra pas Lukaku en janvier

D'après la presse anglaise et Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Thomas Tuchel et Romelu Lukaku se rencontrent ce lundi pour apaiser les tensions. Jeudi dernier, l'international belge a lâché des propos fracassants sur sa situation actuelle chez les Blues. L'ancien joueur de Manchester United a affirmé à Sky Sports qu'il n'était "pas heureux" et qu'il pensait à un "retour à l'Inter". Cependant, le club londonien ne compterait pas vendre Romelu Lukaku cet hiver.

Notre avis : Ce n'est pas le premier club où Lukaku chamboule tout. Mais ça semble en effet impossible de le voir partir dès le mois de janvier.

Dembélé et le Barça, ça n'aboutit pas

Malgré de multiples négociations ces dernières semaines, Ousmane Dembélé, lié au Barça jusqu'en juin 2022, est désormais libre de signer dans le club de son choix. La direction du club catalan et l'agent du Français, Moussa Sissoko, campent chacun sur leurs positions, et les demandes XXL du clan Dembélé sont actuellement inaccessibles pour les Blaugrana. "Il y a des contacts avec ses agents depuis cinq mois, ils connaissent la position du club, nous avons été très patients et il a une offre depuis longtemps et nous attendons sa réponse", a clairement exprimé Mateu Alemany, le directeur sportif du Barça, en marge de la présentation de Ferran Torres.

Notre avis : Demander une prolongation avec un tel salaire quand on connaît la situation du Barça, c'est une forme d'exprimer son envie de départ pour Dembélé.

Comment les anciens wonderkids Martial et Dembélé peuvent-ils encore affoler l'Europe ?

Les pistes de la Juve mènent à Milik

à 95%" selon la presse espagnole, la Juventus lui cherche un remplaçant. La Gazzetta dello Sport explique que la Vieille Dame planche sur les pistes menant à Edinson Cavani, Divock Origi Avec un dossier Morata bouclé "selon la presse espagnole, la Juventus lui cherche un remplaçant. Laexplique que la Vieille Dame planche sur les pistes menant à Edinson Cavani, Divock Origi ou encore Mauro Icardi . Mais la plus en vue est bien celle menant au Polonais de l'OM Arkadiusz Milik. Les Bianconeri auraient tenté plusieurs approches pour enröler le buteur olympien, proposant notamment un échange de prêts avec le jeune Brésilien Kaio Jorge. Marseille n'est pas contre une vente, mais pas à n'importe quel prix.

Notre avis : L'énigmatique "Tout le monde connaît sa situation au club" de Sampaoli dimanche soir pourrait laisser croire à un départ du Polonais cet hiver.

L'OM sait aussi faire le job contre les "petits" : le résumé de la victoire marseillaise

Newcastle va bientôt boucler sa première recrue...

Grand moment pour l'histoire de Newcastle, la première recrue de l'ère saoudienne des Magpies devrait bientôt signer en la personne de Kieran Trippier. Selon Fabrizio Romano, le montant final de l'opération sera de l'ordre de 30 millions d'euros, offre qui a retenu l'attention des dirigeants de l'Atlético Madrid. Quelques bonus sont encore en discussion, mais le joueur est motivé à l'idée de retrouver la Premier League.

Notre avis : L'Atlético a bien fait de temporiser dans ce dossier.

... Mais se fait recaler par Lille pour Botman

Selon The Sun, les dirigeants du LOSC ont refusé la première offre de Newcastle de l'ordre de 35 millions d'euros pour Sven Botman. S'ils reviennent à la charge, les Magpies pourraient faire face à la concurrence de l'AC Milan, aussi intéressé par le profil du joueur de 21 ans et la possibilité de remplacer Simon Kjaer, gravement blessé aux ligaments croisés. Mais d'après le Telegraph, les Dogues voudraient garder l'international espoir néerlandais au moins jusqu'à l'été prochain, pour se laisser toutes les chances d'être performants en Ligue des champions et en Ligue 1. Un réhausse de l'offre leur fera-t-elle changer d'avis ?

Notre avis : Quand on voit le montant mis pour Trippier, une offre incroyable pourrait arriver jusqu'à Lille. A ne pas rater.

"Pour Newcastle, on sera plus sur un mercato Coutinho - Lingard que Salah ou De Bruyne"

Christensen et Azpi, les autres chantiers de Chelsea

Outre le dossier Antonio Rüdiger qui est au sommet de l'actualité mercato, Chelsea possède également deux défenseurs centraux en fin de contrat en juin prochain : Andreas Christensen et César Azpilicueta. Si une prolongation semblait en bonne voie pour l'international danois, Di Marzio croit savoir que le joueur de 25 ans repenserait son choix et se laisserait plusieurs semaines pour prolonger avec les Blues. De son côté, César Azpilicueta semble promis au FC Barcelone, qui va s'accorder dès cet hiver sur un contrat de deux saisons avec le latéral espagnol de 32 ans selon Mundo Deportivo.

Notre avis : La prolongation de Thiago Silva enlève un point pour les dirigeants des Blues. Mais le temps presse quelque peu pour Chelsea s'il veut garder ses autres défenseurs !

César Azpilicueta et Andreas Christensen (Chelsea) Crédit: Getty Images

Le FC Barcelone veut toujours prolonger Sergi Roberto

Selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone souhaite toujours faire rempiler Sergi Roberto, dont le contrat s'achève en juin 2022. Les Blaugrana auraient fait part de leur intention au joueur international espagnol de 29 ans de lui proposer un contrat long mais le club catalan, plombé par plus d'un milliard de dettes, ne devrait pas lui proposer un salaire à la hausse afin de pouvoir se montrer actif sur le marché des transferts.

Notre avis : Une valeur sûre, un joueur régulier et attaché aux valeurs du club. Utile dans la reconstruction de l'effectif.

Lorenzo Insigne va bien filer aux Etats-Unis

Le Toronto FC va continuer son aventure avec les internationaux italiens. Quelques années après avoir signé Sebastian Giovinco, qui avait conquis la franchise canadienne, c'est Lorenzo Insigne qui va rejoindre la MLS selon le Corriere della Sera. L'ailier du Napoli devrait signer pour les cinq prochaines années, avec un salaire de 11,5 millions d'euros hors bonus. Il finira tout de même la saison avec le club italien, avec qui il a disputé plus de 400 rencontres. A 30 ans, le capitaine napolitain vit sa dernière saison avec son club formateur.

Notre avis : Une page se tourne au Napoli avec ce départ de l'emblématique capitaine à la fin de la saison. Toronto fait une belle affaire.

Lorenzo Insigne, Napoli, Getty Images Crédit: Getty Images

Mickaël Cuisance file en Italie

Un an après son prêt du côté de l'Olympique de Marseille, Mickaël Cuisance quitte définitivement le Bayern Munich. Le milieu de terrain français de 22 ans rejoint le Venezia FC, 16e de Serie A,contre un montant estimé à un peu plus de 5 millions d'euros. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club italien.

Notre avis : Drôle de trajectoire pour un des plus prometteurs espoirs français il y a quelques saisons. A lui de bien rebondir en Italie.

Ndombele pisté par la Roma ?

Selon le Corriere dello Sport, l'AS Roma de José Mourinho serait intéressé par une arrivée en prêt de Tanguy Ndombele, que Conte ne considérerait pas comme un premier choix à Tottenham. L'international français et le technicien portugais se connaissent bien après le passage du Special One chez les Spurs, mais leurs rapports n'ont pas toujours été excellents. Seul un prêt est envisagé pour le joueur de 25 ans, en manque de temps de jeu en Angleterre (15 rencontres disputées toutes compétitions confondues).

Notre avis : Curieux, surtout quand on sait comment Mourinho considérait le Français à Tottenham...

