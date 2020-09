La guerre est déclarée entre Suarez et le Barça

Une histoire d'amour qui finit bien mal décidément. Entre Luis Suarez et le FC Barcelone, les tensions seraient à leur paroxysme. A tel point que le quotidien Sport a décidé d'en faire une Une explosive lundi matin. Le média ibérique rapporte que le club catalan ne compte plus sur "El Pistolero" et ferait tout pour le pousser dehors. Néanmoins, l'international uruguayen serait décidé à ne faire aucun cadeau aux Blaugranas. Les prochains jours s'annoncent bouillants en Catalogne.

Notre avis : Plus les jours passent, plus le départ de Luis Suarez semble inéluctable. Le point de non retour est atteint.

Milenkovic / Chiesa, le duo florentin qui fait saliver l’AC Milan

Après avoir prolongé Zlatan et attiré la pépite Sandro Tonali, l’AC Milan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ce mercato. Dans l'attente d'une probable vente de Paqueta à l'OL, les rossoneri cibleraient les deux Florentins, Nikola Milenkovic et Federico Chiesa (23 ans tous les deux), selon la Gazzetta dello Sport. Cependant, la Fio est (très) gourmande et attendrait pas moins de 40 millions d'euros pour le défenseur serbe et 60 pour le milieu italien. Sous contrat jusqu'en 2022, ce dernier n'a d'ailleurs jamais caché ses envies de départ.

Notre avis : Deux pistes très alléchantes pour le club lombard, mais à quel prix ! Milan ne roule pas sur l’or en ce moment et la Fiorentina sera inflexible dans les négociations.

Chiesa, Milenkovic - Fiorentina-Bologna - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Une offre XXL de Manchester City pour Gimenez

Alors que le dossier Koulibaly patine, Manchester City aurait formulé une offre de 89 millions d'euros (plus cinq de bonus) pour José María Giménez, comme le révèle AS aujourd'hui. Une proposition refusée par l'Atlético de Madrid qui espère récupérer le montant de la clause libératoire du joueur, à savoir 120 millions d'euros. De son côté, le défenseur uruguayen se sent bien à Madrid, mais ne dirait pas non à un challenge du côté de Manchester.

Notre avis : Une information assez étonnante. Naples semble prêt à lâcher Koulibaly pour un prix “moins” important. Malgré la rumeur Gimenez, la priorité de City s’appelle toujours Kalidou Koulibaly.

José Giménez face à Alaves. Crédit: Getty Images

Pini Zahavi, le frein à la prolongation de Alaba ?

C'est une histoire à rebondissements qui commence à peser sur les dirigeants du Bayern. S'il souhaite prolonger David Alaba, le board bavarois doit aussi et surtout faire face à Pini Zahavi, l'agent au coeur des négociations qui a d'ailleurs fait l'objet de virulentes critiques de la part d'Uli Hoeness. SportBILD révèle dans son édition du jour les raisons de ces attaques. Le super-agent israélien compterait récolter pas moins de 20 millions d'euros de commission (!) dans les négociations pour l'international autrichien qui espère toujours se rapprocher des plus gros salaires du vestiaire que sont Müller, Lewandowski et Neuer. Le trio touche près de 20 millions par an. Le FC Bayern propose pour l'instant un salaire de base de 11 millions à Alaba qui peut monter jusqu'à 17 avec divers bonus.

Notre avis : Le super agent a encore frappé. Ce dossier est décidément interminable.

David Alaba - FC Bayern Crédit: Getty Images

Luis Suarez (le Colombien) sur les tablettes de l’Olympique de Marseille

A la recherche d'un attaquant de pointe, l'OM serait très intéressé par Luis Suarez, l'attaquant colombien de Watford, prêté à Saragosse cette saison, comme l'avance The Athletic. Prêté à Valladolid, Tarragone et Saragosse les trois dernières saisons, l'avant-centre sud américain de 22 ans a inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 2019-2020.

Notre avis : Une belle option pour l’OM. Rien ne dit que les Hornets vont brader leur joueur, auteur d’une excellente saison en Espagne. Le joueur a d’ailleurs tapé dans l’oeil de certains cadors ibériques...

Accord entre le Real Madrid et Lautaro Martinez : info ou intox ?

Énorme bombe ou énorme fake ? Selon Sport Mediaset, Lautaro Martinez et le Real Madrid ont un accord de principe pour un transfert. Le média italien parle d'une opération comprenant une somme d'argent et Luka Jovic, pour un package total proche des 100 millions d'euros. Un dossier traité dans le plus grand des secrets pour faciliter la venue de Vidal en Lombardie et éviter des frictions avec le FC Barcelone, qui suit le joueur depuis longtemps.

Notre avis : Coup de génie de la part des Madrilènes ou alors parfaite rumeur montée de toutes pièces par le média italien ? On penche plus vers la seconde option pour l’instant.

Marcos Alonso surveillé par l’Inter et Conte

Malgré l'arrivée de Kolarov, l'Inter reste à l'affût de belles affaires pour son flanc gauche. Et les Nerazzurri regarderaient (encore) du côté de Chelsea. Marcos Alonso, dont l'avenir s'est quelque peu assombri avec l'arrivée de Ben Chilwell, pourrait prochainement être vendu par les Blues. Conte connaît bien le joueur et apprécierait encore son profil selon Sky Italia. Le club londonien ne devrait pas retenir son international espagnol en cas d'offre satisfaisante.

Notre avis : L’Inter est plutôt bien fournie à ce poste. Cela ressemble plus à une opportunité de marché, mais la piste mérite d’être creusée pour les Italiens.

Tottenham rentre dans la danse pour Reguilón

Et si Mourinho jouait un mauvais tour aux Red Devils ? Le Daily Mail rapporte que le Mou serait très intéressé par la signature de Sergio Reguilón, le latéral gauche du Real, prêté à Séville cette saison. Estimé entre 25 et 30 millions d'euros, le néo-international espagnol de 23 ans ne devrait pas rester à Madrid. Outre les deux clubs anglais, Séville est également très intéressé par le retour de son joueur.

Notre avis : Manchester United présente de bien meilleurs arguments que Tottenham pour arracher l’international espagnol. En plus, les finances des Spurs ne sont pas au beau fixe…

Crystal Palace en passe de mettre le grappin sur Benrahma

Courtisé par de nombreuses écuries de Premier League (Chelsea, Leeds United, Leicester, West Ham, Aston Villa), Saïd Benrahma (25 ans) pourrait prochainement s'engager avec Crystal Palace. The Sun rapporte que les Eagles seraient tout proches de s'offrir le milieu international algérien, auteur d'une excellente saison avec Brentford (17 buts et 10 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues). Pour se faire, le club londonien devrait débourser près de 22 millions d'euros.

Notre avis : Après Eberechi Eze, autre transfuge de Championship, c’est une nouvelle très belle opération que sont en passe de réaliser les Eagles.

Saïd Benrahma Crédit: Getty Images

Baptiste Santamaria se rapproche de Fribourg

Alors que le dossier avait pris du plomb dans l'aile ces derniers jours, Baptiste Santamaria se rapproche bel et bien de Fribourg. Selon Sky Deutschland, le club allemand pourrait prochainement accéder aux exigences du SCO avec une offre proche des 15 millions d'euros. De son côté, le joueur, qui souhaite rejoindre le huitième de la dernière Bundesliga, aurait déjà fait ses adieux au groupe angevin.

Notre avis : Un beau championnat, un club familial et un collectif séduisant ; Fribourg est une belle destination pour les premiers pas de Santamaria à l’étranger.

Denis Zakaria suivi par Liverpool

Alors que Wijnaldum pourrait rester, Liverpool chercherait quand même à renforcer son entrejeu. Selon BILD, Denis Zakaria (23 ans) serait suivi par les Reds. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international suisse est estimé à 40 millions d'euros. Qualifié en C1, 'Gladbach n'est pas vendeur, mais pourrait lâcher son joueur pour renflouer ses caisses.

Notre avis : Une alternative en cas d’échec dans le dossier Thiago Alcantara ? Ça y ressemble fortement.

Borussia Mönchengladbach (Denis Zakaria) Crédit: Getty Images

Julio Tavares en Arabie Saoudite, une page se tourne à Dijon

Arrivé en 2012 à Dijon, Julio Tavares (32 ans) a fait ses adieux aux Rouges. L'attaquant cap-verdien s'est engagé avec Al Faisaly, moyennant un million d'euros. C'est la fin d'une ère pour le club de la Cité des Ducs. Meilleur buteur de l'Histoire du club, Tavares était également le capitaine et l'âme du vestiaire dijonnais.

Notre avis : Un énorme coup dur pour les Dijonnais, déjà mal embarqués en Ligue 1. Le recrutement d’un ou deux attaquants est urgent pour club de la Côte-d’Or.

Rúnarsson proche d’Arsenal

En quête d'une doublure pour Bernd Leno, Arsenal aurait jeté son dévolu sur Rúnar Alex Rúnarsson, le portier international islandais de Dijon, selon The Telegraph. Barré par Alfred Gomis au DFCO, le gardien de 25 ans pourrait même prochainement s'engager avec les Gunners, pour une somme estimée à 2 millions d'euros.

Notre avis : Une porte de sortie royale pour l’international islandais. Et un petit chèque bienvenu pour les Dijonnais dans leur quête d’un avant-centre.

Moreno blessé, Villarreal va miser sur Estupiñan

Au début du mois, le Sous-marin jaune a perdu Alberto Moreno, gravement blessé au genou. Pour pallier à son absence, Villarreal a trouvé son remplaçant. Selon MARCA, le latéral équatorien Pervis Estupiñan (22 ans), prêté à Osasuna par Watford en 2019-2020, devrait prochainement s'engager pour cinq saisons avec le club de la région valenciane. Excellent la saison passée lors de son prêt, il devrait rapporter une quinzaine de millions d'euros aux Hornets (hors bonus).

Notre avis : Une très belle recrue pour Unai Emery. Estupiñan a été l’un des meilleurs de Liga à son poste la saison passée.

Pervis Estupiñán (Osasuna) Crédit: Getty Images

Yann M’Vila est un joueur de l’Olympiakos

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Yann M'Vila (30 ans) rejoint l'Olympiakos. L'international français a paraphé un bail de trois ans avec le champion de Grèce et retrouve Mathieu Valbuena qu’il a côtoyé en sélection.

Notre avis : Une destination intéressante pour se relancer. Mais la carrière de Yann M’Vila reste quelque peu frustrante tant son talent est immense.

