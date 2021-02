Lukaku, vers un retour à Manchester ?

Débarqué à l'Inter lors du mercato estival 2019, Romelu Lukaku brille de l'autre côté des Alpes. Et les performances du Diable Rouge sont toujours scrutées en Angleterre. Alors que Sergio Agüero arrive en fin de contrat en juin et que Gabriel Jesus est encore (trop) irrégulier, Manchester City aurait jeté son dévolu sur l'attaquant belge de 27 ans comme l'explique The Athletic. Lukaku a inscrit 20 buts en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Notre avis : Le fantasme d'un retour de Lukaku à Manchester continue d'alimenter la presse outre-Manche. L'Inter demandera un très, très gros chèque pour libérer son avant-centre.

Chelsea veut prolonger Thiago Silva…

O Monstro a vite pris ses aises chez les Blues. Débarqué libre l'été dernier, Thiago Silva (36 ans) fait l'unanimité à Chelsea, et ce, malgré les résultats en dents de scie du collectif londonien. Fabrizio Romano annonce que les Blues et le défenseur international brésilien devraient prochainement se réunir pour discuter d'une prolongation de contrat. L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain avait signé un contrat d'un an plus une année optionnelle. Et l'arrivée de Thomas Tuchel cet hiver ne fait que conforter l'hypothèse d'un nouveau bail.

Notre avis : Thiago Silva s'est imposé comme le patron d'une défense qui en avait bien besoin après des années d'instabilité. Sa prolongation est logique.

... et espère toujours enrôler David Alaba

Si le Real Madrid fait toujours office d'ultra favori, Chelsea n'aurait pas perdu espoir dans la course à la signature de l'international autrichien. The Telegraph rapporte que les Blues seraient toujours à l'affût, mais ne souhaiteraient que le joueur revoit ses exigences salariales à la baisse. David Alaba réclamerait un salaire supérieur à 450 000 euros par semaine, soit 100 000 de plus que celui de N'Golo Kanté, joueur le mieux payé du collectif londonien.

Notre avis : Alaba fait grimper les enchères auprès de ses prétendants. Néanmoins, on peine à croire qu'un club soit disposé à aligner une telle somme. Le Real garde la main dans le dossier.

Alvaro espère rester encore longtemps à l'OM

A Marseille, Alvaro semble comme dans un poisson dans l'eau. Très apprécié par les supporters phocéens, le défenseur espagnol n'a pas caché son envie de s'inscrire dans la durée avec le club marseillais comme il l'a expliqué dans un entretien à AS. "La vérité, c'est que je me sens très à l'aise ici à Marseille. Je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, la plupart du temps, m'aiment beaucoup. Ca ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années." Le défenseur espagnol de 30 ans est lié jusqu'en 2023 avec le club du président Eyraud.

Notre avis : Alvaro veut finir à l'OM, mais la réciproque est-elle vraie ? Les mouvements à venir sur la Canebière risquent de rebattre beaucoup de cartes.

Manchester United hors course pour Upamecano ?

C'est l'un des dossiers chauds du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2023 avec le RB Leipzig, Dayot Upamecano ne devrait pas rester dans le giron Red Bull. Ces derniers mois, le nom de l'international tricolore est revenu avec insistance du côté d'Old Trafford. Néanmoins, l'ancien Valenciennois ne devrait pas rejoindre le club anglais comme l'avance Christian Falk de Bild.

Notre avis : C'est un secret de Polichinelle : Dayot Upamecano se dirige tout droit vers le Bayern Munich qui en a fait l'une de ses priorités pour le prochain mercato, notamment dans l'optique de remplacer Jerome Boateng.

Maldini confiant pour la prolongation de Ibrahimovic

39 ans et pourtant si performant. Revenu à Milan il y a un an, après une pige aux Etats-Unis, Zlatan Ibrahimovic continue de rayonner avec 27 buts en 37 matches depuis son retour. Dans un long entretien accordé à beIN SPORTS, Paolo Maldini, le directeur sportif s'est montré plutôt confiant à l'idée de conserver le géant suédois. "Nous sommes l'une des plus jeunes équipes d'Europe et nous avons besoin d'un leader comme Ibrahimovic. Il nous a dit que la prolongation de son contrat dépendrait de son corps. Mais s'il continue à jouer comme ça, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas continuer sa carrière ici." La balle est dans le camp de l'attaquant.

Notre avis : Malgré quelques pépins physiques et son âge, Ibra reste un joueur absolument monstrueux et précieux pour ces rossoneri. Reste à savoir si son corps ne lui dira pas stop…

Zlatan Ibrahimovic - Milan-Crotone - Serie A 2020/2021 - Getty Images Crédit: Getty Images

Bard justifie son choix de rester à l'OL

A 20 ans, Melvin Bard est l'une des belles promesses de l'académie lyonnaise. Cependant, malgré quelques belles prestations, le jeune latéral gauche joue peu cette saison, barré par Maxwell Cornet et Mattia De Sciglio. Alors que le club rhodanien était disposé à le laisser partir en prêt, le Gone a préféré rester entre Rhône-et-Saône. "J’ai refusé parce que je suis bien à l’OL, même si mon temps de jeu ne le montre pas. Je veux prouver que je suis capable de jouer ici. Je suis jeune, j’ai encore un peu de temps. (…) C'est mon club de cœur, j'ai envie de réussir ici", a-t-il expliqué avant le match de Coupe de France face à l'AC Ajaccio (ce mardi, 20h45, à suivre sur Eurosport). Bard devrait d'ailleurs débuter la rencontre.

Notre avis : Courtisé par Lorient, Bard a préféré rester à l'OL. Un pari risqué, mais le jeune lyonnais semble déterminé à s'imposer chez lui.

Seri n'exclut pas de rester à Bordeaux

Jean-Michaël Seri passera-t-il plus de six mois à Bordeaux ? Prêté sans option d'achat aux Girondins, l'international ivoirien n'a pas exclu de rester dans son nouveau club à l'issue de la saison. "C'est une question d'approche et de considération", a expliqué le joueur de 29 ans lors de sa présentation à la presse. "Un joueur ne peut pas garantir son futur mais il faut d'abord penser à être très performant et après le reste suivra et ça s'enchaînera automatiquement. Mais je ne pense pas à ça, je pense à aider l'équipe comme je le pourrai et après on verra", a-t-il ajouté.

Notre avis : S'il retrouve le niveau qui était le sien à Nice, Seri aura le choix.

