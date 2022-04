Pour Mbappé, le PSG est prêt à toutes les folies

Le PSG veut conserver Kylian Mbappé à n'importe quel prix. On le savait. Mais le club de la capitale pourrait faire exploser tous les records en la matière. Le journaliste espagnol Guilhem Balague affirme que l'international français s'est vu proposer une prime à la signature de 150 millions d'euros assortie d'un salaire annuel à 40 millions d'euros, en échange de deux années de contrat.

Ad

Notre avis : On comprend mieux les "nouveaux éléments" évoqués par Mbappé à la sortie du match contre Lorient.

Transferts Le PSG et Manchester United bataillent pour le même international français HIER À 12:51

Et si la Juventus remplaçait Alex Sandro par Lodi ?

C'est l'idée avancée par Tuttosport. L'incertitude régnant autour d'Alex Sandro, en fin de contrat en 2023, le média italien croit savoir que la Vieille Dame lorgne dangereusement sur Renan Lodi. Pour débaucher l'arrière gauche de l'Atletico Madrid, auteur de quatre buts et quatre passes décisives cette saison, la Juventus espèrerait un départ de son latéral brésilien dès cet été.

Notre avis : La rumeur était déjà persistante l'hiver dernier. Mais la Juventus devra se montrer très convaincante pour arracher un joueur sous contrat jusqu'en 2025.

Nkunku et Mount ciblés par le Barça...

L'info est signée Foot Mercato. Mason Mount (Chelsea) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) figurerait sur les tablettes du FC Barcelone en vue du prochain mercato. Un intérêt légitime puisque le Francilien marche sur l'eau cette saison (27 buts, 17 passes décisives). Mais Nkunku est également suivi par d'autres écuries, dont le PSG, son club formateur.

Notre avis : Nkunku prouve cette saison qu'il est prêt pour le grand saut. A lui de faire le bon choix entre rentrer au bercail et découvrir un nouveau championnat.

... qui n'oublie pas Lewandowski

Les Culés sont à la recherche de la perle rare en attaque, d'un renard des surfaces capable de les porter au sommet de la Liga et sur le toit de l'Europe. S'ils ont ciblé de longue date Erling Haaland, le transfert du Norvégien en Catalogne est largement compromis par la cour assidue que lui tiennent le Real Madrid et Manchester City, pour ne citer que ces écuries. Mais le FC Barcelone a plus d'un tour dans son sac et Sport croit savoir que les dirigeants ont rencontré Pini Zahavi, agent de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est sous contrat jusqu'en 2023 et, malgré ses 34 ans en août, coche parfaitement toutes les cases. Un contrat de trois ans lui aurait déjà été proposé.

Notre avis : On prépare le pop corn et on attend avec impatience le mercato estival qui s'annonce explosif pour les attaquants.

Robert Lewandowski face à l'Union Berlin. Crédit: Getty Images

Liverpool sur un colosse de Braga

Les Reds à l'heure portugaise ? Après avoir bouclé le transfert de Fabio Carvalho, une pépite de Fulham, Liverpool pourrait bien faire main basse sur un défenseur central de Braga répondant au nom de David Carmo. Le colosse de 22 ans (1,96m), absent durant un an à cause d'une fracture de la cheville, est engagé jusqu'en 2025 avec son club. D'après The Sun, son arrivée en Angleterre pourrait se négocier autour des 24 millions d'euros. Mais le champion d'Angleterre 2020 n'est pas le seul club intéressé : l'Atletico de Madrid travaille aussi sur la piste de l'international portugais U20.

Notre avis : Le prix annoncé est très élevé pour un joueur qui a connu une grave blessure. Mais Carmo semble être un pari intéressant.

Manchester United entreprend les grandes manœuvres

Plusieurs joueurs vont faire leurs valises et quitter Manchester United cet été, affirme The Mirror. Le média britannique anticipe l'arrivée d'Erik ten Hag au poste d'entraîneur des Red Devils et avance que l'actuel coach de l'Ajax aurait dressé une liste d'indésirables sur laquelle figurent notamment Paul Pogba et Edinson Cavani, deux éléments en fin de contrat. Anthony Martial, Phil Jones ou encore Eric Bailly seraient également susceptibles de quitter le nord-ouest de l'Angleterre pour faire de la place à Harry Kane (Tottenham), Declan Rice (West Ham), Kalvin Phillips (Leeds), Ruben Neves (Wolverhampton) et Danjuma (Villarreal).

Notre avis : Même si The Mirror se projette énormément, le ménage ne fait que commencer chez les Red Devils.

Un génie tactique : Proche de MU, ten Hag peut-il imiter Guardiola à City ?

Serge Gnabry suivi par Liverpool, le Real Madrid et la Juventus

Avec 14 buts et 10 passes décisives en 38 matches, Serge Gnabry attire les regards. Selon Fichajes, la situation de l'ailier allemand du Bayern Munich est observée attentivement par Liverpool, le Real Madrid ou encore la Juventus. Mais ces clubs devront casser leur tirelire : Gnabry est évalué à 70 millions d'euros d'après Transfermarkt.

Notre avis : Un départ du Bayern Münich, où il évolue dans un cocon, serait très étonnant mais pas impossible.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end 03/04/2022 À 17:17