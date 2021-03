Manchester City va passer son tour pour Mbappé

Agüero en fin de bail en juin prochain, Manchester City s'apprête à tourner une page de son histoire. Pas pleinement satisfaits des performances de Gabriel Jesus, les Citizens multiplient les pistes pour se renforcer devant. Et Kylian Mbappé ne figurerait pas dans les petits papiers des Skyblues à en croire The Athletic. En fin de contrat dans un an avec Paris, le natif de Bondy n'a toujours pas rempilé avec le PSG. Néanmoins, le prix et les exigences salariales de l'international français refroidiraient les dirigeants mancuniens. Ces derniers privilégieraient des profils comme ceux de Romelu Lukaku, Harry Kane ou Erling Haaland à en croire la presse anglaise.

Notre avis : Aucune surprise. On se dirige incontestablement vers un duel à distance entre Paris et le Real Madrid pour le champion du monde. Même si Liverpool pourrait venir se mêler à la danse.

Comment Manchester City est devenu l’une des meilleures défenses au monde ?

Pour Rivaldo, Paris doit privilégier Mbappé à Messi

Décidément, le Ballon d'Or 1999 ne s'arrête plus lorsqu'il s'agit d'évoquer le PSG. Après avoir envoyé Messi dans la capitale il y a quelques jours, Rivaldo a tempéré et distillé un conseil au club entraîné par Mauricio Pochettino. "Si j'étais Pochettino, je dirais au propriétaire du PSG qu'il est mieux de conserver ce que nous avons plutôt que de recruter Messi. J'aime Messi, mais Mbappé est à Paris", a lancé le Brésilien dans sa chronique pour Betfair. Avant d'enchaîner. "Messi a plus de 30 ans et Mbappé n'en a que 22. Le PSG n'a selon moi besoin d'aucun renfort, il a déjà une grande équipe."

Notre avis : Laporta fraîchement élu, on devrait rapidement en savoir plus sur l'avenir de La Pulga. De son côté, Paris donne logiquement sa priorité à la prolongation de Mbappé.

"Le PSG est l'une des meilleures équipes d'Europe en contre-attaque"

Dortmund, OL, Leeds, du beau monde sur la piste de Romain Faivre

C'est l'une des révélations de la saison dans l'Hexagone. Arrivé en provenance de Monaco l'été dernier, Romain Faivre (22 ans) s'éclate au Stade Brestois avec 5 buts et 3 passes décisives en 28 matches de Ligue 1. Les performances du milieu offensif susciteraient d'ailleurs de nombreuses convoitises. Selon les informations de L'Equipe, Leeds, le Borussia Dortmund et Lyon seraient très intéressés par le profil de l'ancien Monégasque.

Notre avis : Faivre va agiter le marché cet été. Pas vendeur, le président brestois Denis Le Saint a déjà sorti les barbelés pour son joueur. Cependant, il sera difficile de résister si une belle offre arrive sur la table du dirigeant finistérien.

Romain Faivre (Brest), héros face à Bordeaux Crédit: Getty Images

Chelsea et Manchester United prêts à mettre le paquet pour Moriba

En voilà un qui commence à faire de plus en plus parler de lui chez les blaugranas. A 18 ans, Ilaix Moriba est en train de se faire une place dans l'équipe première du FC Barcelone. Néanmoins, à un an de la fin de son contrat, le natif de Conakry n'a toujours pas prolongé. Comme révélé la semaine dernière par The Sun, Manchester United serait à l'affût dans le dossier. Ce mardi, le tabloïd anglais avance que Chelsea serait également intéressé par le joueur.

Notre avis : Une information à prendre avec beaucoup de pincettes, encore une fois. Moriba commence à faire son trou en Catalogne et le Barça devrait prochainement blinder son jeune milieu.

Retour sur le banc et un Koeman sans pitié : Griezmann, le déclin sans fin

Imbula rebondit à Portimonense

Libre depuis son départ de Sotchi en septembre dernier, Giannelli Imbula (28 ans) a retrouvé un club. Alors qu'il s'entretenait physiquement à Guingamp en début de saison, mis à l'essai par Nantes en janvier, le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2022 avec Portimonense, actuellement 11e de Liga NOS (D1 portugaise), selon les informations de la presse portugaise et RMC Sport.

Notre avis : Déjà le neuvième club pour l'ancien Marseillais. A Portimao, l'international congolais tentera, encore une fois, de relancer une carrière qui tourne au ralenti depuis son départ de la Canebière.

Giannelli Imbula Crédit: Getty Images

Francfort prolonge son capitaine

L'idylle entre Hasebe et l'Eintracht se poursuit. Débarqué en 2014 chez les Adler, le miieu de terrain japonais Makoto Hasebe (37 ans) a prolongé d'un an avec le club allemand, avec qui il est désormais lié jusqu'en juin 2022. Apparu à 20 reprises cette saison, l'international nippon (114 sélections, 2 buts) est (encore) l'un des hommes forts du collectif de Adi Hütter, toujours en course pour décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Notre avis : A 37 ans, Hasebe a prouvé qu'il en avait encore sous le capot. Précieux, le milieu de terrain sera encore l'un des piliers du club allemand pour les mois à venir.

Mark Noble, un an de plus à West Ham… avant de raccrocher ?

Encore une belle histoire qui va se prolonger. Homme d'un seul club, exceptions faites de ses deux courts prêts à Hull et Ipswich, Mark Noble (33 ans) va rempiler pour une saison avec West Ham et disputer une dix-huitième saison avec le club est-londonien. Comme annoncé par la presse anglaise, The Guardian et le Evening Standard en tête, le milieu de terrain de 33 ans s'est mis d'accord avec sa direction pour une extension de bail de un an. Même s'il joue peu cette saison (3 matches en Premier League), "Mister West Ham" n'en demeure pas moins un joueur important du vestiaire londonien. Il se murmure que Noble pourrait raccrocher les crampons en 2022.

Notre avis : Une belle histoire, une belle marque de fidélité et surtout l'occasion de finir son aventure avec les Irons en beauté.

Danilo Barbosa, de Nice à Palmeiras

Recrue estampillée Patrick Vieira, Danilo Barbosa ronge son frein et n'est jamais parvenu à s'imposer chez les Aiglons. Arrivé en provenance de Braga en 2018 pour une somme entre 8 et 12 millions d'euros, le milieu brésilien de 24 ans devrait retourner au pays. ESPN révèle que Nice et Palmeiras seraient en discussions avancées pour le prêt du joueur jusqu'à la fin de saison. Très peu utilisé depuis le début de saison, Danilo pourrait retrouver Abel Ferreira, son ancien coach à Braga, qui ferait le forcing pour attirer le joueur.

Notre avis : La fin du calvaire pour l'Auriverde et d'un flop pour le club niçois. Danilo a montré quelques belles choses, mais trop peu par rapport à l'investissement consenti.

Moussa Dembele (OL) et Danilo Barbosa (OGCN) au duel en Ligue 1, le dimanche 2 février 2020 Crédit: Getty Images

