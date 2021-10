Football

Mercato Buzz : Un champion du monde dans le viseur, Neymar en entremetteur : le PSG flaire les bons coups

TRANSFERTS - C’est votre rendez-vous du jeudi, avec l’actualité du marché des transferts et ses rumeurs plus ou moins crédibles. Au menu de ce Mercato Buzz : deux pistes du PSG. L’une qui mène vers un champion du monde 2018 qui est en dernière saison de contrat avec le Bayern Munich, l’autre vers un international brésilien… et Neymar n’y serait pas pour rien. L’OM est aussi au programme.

00:02:18, il y a 14 minutes