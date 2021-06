Cette fois, c'est bien plus qu'une simple rumeur. Et de l'autre côté des Alpes, un possible départ de Cristiano Ronaldo prend sérieusement de l'ampleur. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus Turin, le quintuple Ballon d'Or songerait bien à quitter le Piémont cet été, comme confirmé par Sky Italia mercredi soir. Pas vraiment contre cette idée, la Vieille Dame, qui souhaite (re)mettre Paulo Dybala au centre de son projet, ne s'y opposerait pas.

Paulo Dybala ou Cristiano Ronaldo, il n'en restera qu'un

Un salaire qui bloque

Mais si la volonté de se séparer semble donc réelle, encore faut-elle que se concrétise. Autant dire que rien ne s'annonce simple. "Le salaire du joueur pose problème aux clubs intéressés", indique la chaîne transalpine, qui cite une nouvelle fois le PSG et Manchester United comme possibles prétendants. Pour rappel, Ronaldo touche un peu plus de 30 millions d'euros par an depuis son arrivée à la Juve.

De son côté, Massimiliano Allegri, de retour sur le banc des Bianconeri, ne s'opposera pas non plus au possible départ de CR7. Les deux ont toujours eu une relation professionnelle, mais guère plus. Il n'y jamais eu la fameuse étincelle entre l'entraîneur et sa star, un argument en plus pour un éventuel départ de l'international portugais, qui s'apprête à disputer l'Euro 2020 avec sa sélection. De quoi mettre entre parenthèses son avenir le temps de la compétition. Une fois terminée, il sera temps de prendre une décision. Dans un sens comme dans l'autre. Jorge Mendes, l'agent du joueur, devrait rapidement rencontrer la Juve selon Sky.

