Ils savent mieux que quiconque ce qu'ils se doivent l'un et l'autre. Sans Lionel Messi, le Barça ne serait jamais devenu la référence du jeu au XXIe siècle. Sans le Barça, Messi ne serait jamais devenu l'un de ses deux meilleurs joueurs. L'un et l'autre se sont nourris mutuellement depuis 2004 et il n'était donc pas question que l'histoire s'achève sans tour d'honneur, sans hommage, sur un malentendu au beau milieu d'un Camp Nou vide et triste comme un Barça sans Messi. L'Argentin n'a jamais voulu d'une fin en queue de poisson et si l'histoire devait se finir, cela devait se faire dans les règles de l'art.

Seuls deux hommes auraient pu rompre le joli conte de fée. Pep Guardiola, ancien mentor de la Pulga qui n'a jamais cessé de lui faire du pied depuis son arrivée à Manchester City. Et Josep Bartomeu, ancien président du Barça et ennemi juré de Messi. Dès lors que le second n'était plus aux manettes, et que Manchester City ne voulait plus se mettre le Barça à dos, l'affaire semblait entendue.

Messi est redevenu le trésor de Catalogne

Bien sûr, Messi a déjà songé à quitter son club de toujours. L'an dernier, quand plus rien ne tournait rond, que la compétitivité du Barça piquait du nez, il a voulu s'en aller. Titillé par ses ambitions mais surtout échaudé par une direction qui faisait tout pour lui faire porter le chapeau des mauvais résultats. Mais depuis la prise de pouvoir de Joan Laporta, tout a changé. Messi est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : le trésor de Catalogne.

Et le Barça s'est mis en quatre pour le prolonger. Plus question de l'accabler de tous les maux mais plutôt de le brosser dans le sens du poil. La semaine dernière encore, Ronald Koeman était prêt à sacrifier Antoine Griezmann pour conserver Messi, érigé en priorité des priorités tout en respectant les restrictions imposées par l'organisme de contrôle de la Liga.

Le jour où la presse catalane annonce que tout est bouclé pour la prolongation de Messi, elle assure en parallèle qu'Antoine Griezmann rejoindra l'Atlético de Madrid dans un échange avec Saul . Le Barça mettrait donc son plan à exécution : sacrifier ses meilleurs éléments pour retenir le meilleur joueur de son histoire. Carles Aleñá, Matheus Fernandes, Junior Firpo, Francisco Trincao sont déjà partis. Samuel Umtiti et Coutinho toujours en vitrine. Voilà comment le Barça peut proposer 35 millions d'euros sur 5 ans à sa star tout en restant dans les clous.

Un salaire lissé sur 5 ans, l'astuce du Barça

Messi n'ira sans doute pas au bout de son contrat et pourrait quitter la Catalogne après la Coupe du monde au Qatar à l'issue de la saison 2022/2023 mais continuera à toucher des émoluments au titre d'ambassadeur du Barça. Un joli tour de passe-passe qui permet à Messi de ne pas baisser son salaire et au Barça de contenir sa masse salariale en lissant les émoluments de l'Argentin sur cinq ans au lieu de deux.

Tout cela n'aurait sans doute pas été possible si Messi n'avait pas senti une dynamique au club. Une trajectoire frémissante symbolisée par la victoire en Coupe du Roi et l'émergence d'une nouvelle génération incarnée par Pedri, meilleur jeune de l'Euro éblouissant avec l'Espagne durant trois semaines. Avec lui, l'Argentin va peut-être enfin pouvoir faire le deuil des départs d'Iniesta et Xavi.

Avec la montée en puissance de De Jong, le retour de blessure de Fati et les arrivées de Depay et Agüero, Messi a sans doute senti que le Barça pouvait enfin avoir les armes pour retrouver sa place parmi les meilleurs clubs européens. Bartomeu évincé, un salaire maintenu et des ambitions retrouvées : non, décidément, Messi n'avait aucune raison de ne pas prolonger.

