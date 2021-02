Kylian Mbappé, toujours le joueur avec la plus grande valeur marchande au monde ? Si l’Observatoire du football CIES estimait récemment le contraire, en classant Marcus Rashford en première position début janvier, le cabinet d'audit et de conseil KPMG assure que c'est actuellement le cas. Selon une étude, publiée mardi, l'attaquant parisien vaut actuellement 185 millions d'euros, soit plus que tout autre joueur. Harry Kane (125 millions d'euros) est deuxième, juste devant Raheem Sterling (125 millions d'euros) et Jadon Sancho (118 millions d'euros).