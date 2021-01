C'est probablement l'un des dossiers qui va nous accompagner jusqu'au 2 février prochain, date de la fin du mercato. Plus vraiment dans les plans de José Mourinho à Tottenham, Dele Alli souhaiterait quitter les Spurs en cette dernière ligne droite du marché des transferts. Pour retrouver son ex-entraîneur Mauricio Pochettino au PSG ? Possible, comme le confirme Le Parisien ce mercredi.

De son côté, L'Equipe précise que le PSG est bel et bien intéressé par l'international britannique. Un prêt serait à l'étude entre les parties. Toutefois, les conditions ne seraient pas encore réunies, aujourd'hui, pour la bonne issue de ce dossier. " Je m'attends à ce qu'il reste. Je dis ça depuis le début du mercato. Je ne m'attendais pas à des départs, ni à des arrivées. Et au 27 janvier, alors qu'on est presque à la fin, je ne crois pas que quelque chose va se passer ", a annoncé de son côté José Mourinho ce mercredi.

"Mais le marché est toujours ouvert... Le football est le football. Le marché des transferts est ouvert et parfois des choses inattendues se passent. Mais ça m'étonnerait", a toutefois ajouté le Special One, qui n'exclut donc pas un possible départ de Dele Alli d'ici la fin du mercato. Mais le temps presse...