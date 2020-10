Libre comme l’air depuis la fin de son aventure avec Tottenham il y a près d’un an, Mauricio Pochettino devrait être fortement courtisé dans les semaines et mois à venir. Souvent cité dès qu’un poste se libère dans un club de renom, le technicien argentin a conservé une très belle cote sur le marché. Et commence lui-même à préparer le terrain pour son retour.