Football

Mercato - PSG : Paris doit-il sacrifier Mbappé pour accueillir Messi ?

FOOTBALL - Après la sortie de Neymar sur sa volonté de rejouer avec Lionel Messi, Martin Mosnier et Maxime Dupuis s'interrogent sur la venue possible de l'Argentin au Paris Saint-Germain. Pour cela, le club de la capitale devra sans doute se séparer de Kylian Mbappé. Est-ce une bonne idée ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier y répond.

00:10:11, 337 vues, il y a une heure