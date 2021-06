"C'est une affaire en or" ! "Une occasion à saisir car il est libre et donc gratuit". Régulièrement, la situation des joueurs libres sur le marché des transferts est présentée comme des aubaines pour les clubs. Et on pense forcément aux situations de Gianluigi Donnarumma, de Sergio Ramos ou encore de Georginio Wijnaldum et de Memphis Depay cet été qui attisent ou ont attisé les convoitises de clubs désireux de se renforcer à moindre frais avec des joueurs "gratuits". Mais est-ce vraiment le cas ? Pas totalement en fait.

Dans l'économie normale du football, c'est un gros avantage d'être libre

La notion de gratuité est même fausse. S'offrir un joueur qui n'est plus sous contrat n'est pas synonyme d'opération blanche pour les comptes d'un club, loin de là. "Il faut arrêter de dire que ce sont des transferts gratuits, remarque l'économiste Pierre Rondeau. Un joueur libre qui est talentueux et a du potentiel, il va y avoir un effet de concurrence qui peut faire croître artificiellement ou non sa valeur. Il va alors y avoir une inflation de la prime à la signature, des commissions ou encore du salaire…"

Sans indemnité de transfert à débourser, les clubs acquéreurs vont en effet accepter certaines concessions. "Dans l'économie normale du football, c'est un gros avantage d'être libre. On peut alors obtenir des conditions salariales plus élevées. Mais aussi des primes et diverses conditions comme des bonus et autres. Et certains joueurs en profitent bien mais la conjoncture actuelle ne rend pas les choses si simples, notamment sur le marché qui ne concerne pas les -stars- ", confirme Laurent Schmitt, agent sportif.

Gianluigi Donnarumma Crédit: Getty Images

Les exemples Ramsey ou Wijnaldum

Selon la presse italienne, Aaron Ramsey aurait ainsi signé en 2019 à Turin contre une prime de 9 millions d'euros, plus 3.7 millions d'euros pour ses représentants et surtout un salaire estimé à 7 millions d'euros net par saison, soit le 4e plus gros du club piémontais. Des montants qui n'arrangent pas vraiment les comptes des Italiens à l'heure actuelle, surtout au vu des performances du Gallois. Et le PSG a tiré les mêmes ficelles pour attirer Georginio Wijnaldum et le chiper au Barça en lui offrant un salaire de 9.5 millions, soit beaucoup plus que ce qu'il percevait à Liverpool (5,5 millions par an).

"Pour séduire les joueurs libres, des clubs sont tentés d'utiliser une partie de l'argent qu'ils auraient dû consacrer au club vendeur en cas de transfert", résume Pierre Rondeau. "Et certains acteurs du football en jouent aussi au moment des négociations". Pour l'arrivée de Donnarumma à Paris, Mino Raiola pourrait ainsi se montrer gourmand. Très gourmand même. En Italie, certains quotidiens (La Stampa) évoquaient d'ailleurs l'envie du célèbre agent de demander une commission de 20 millions d'euros …

On est loin de l'opération gratuite. Cependant, s'offrir un joueur libre reste une bonne affaire. Illustration : "Si vous dépensez en transfert pour un joueur 50 millions d'euros et que vous lui offrez un salaire de 5 millions sur cinq ans, vous allez diviser le total de ces montants par le nombre d'années de contrat dans vos comptes, soit une somme de 15 millions d'euros par an", nous explique Pierre Rondeau. "Dans le même temps si vous prenez un joueur libre et que vous lui offrez 10 millions d'euros par an de salaire sur cinq ans plus 5 millions de commissions à son agent, vous devrez amortir dans vos comptes 15 millions d'euros la première année. Mais ensuite, vous n'aurez plus que 10 millions à inscrire pour les quatre suivantes. Donc, ça peut être malgré tout plus intéressant de prendre un joueur libre." Et les comptables des clubs ne s'en plaindront pas. Tout comme les joueurs libres d'un certain niveau.

