Dans une interview accordée à The Athletic, Omar Berrada, directeur des opérations de Manchester City, a ouvert la porte à une arrivée de Lionel Messi chez les Citizens l’été prochain. "Nous verrons si cela devient une possibilité un jour. S’il quitte Barcelone et que cela devient quelque chose d’envisageable, nous pourrions explorer cette option", a-t-il expliqué. Pour rappel, le contrat de l’Argentin arrivera à son terme dans un an. Sans prolongation d’ici là, il sera libre comme l’air.