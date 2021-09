Diaby n'exclut pas un retour à Paris...

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) est revenu sur son attachement au PSG. Et il n'exclut pas d'y retourner un jour. "Regret d’être parti ? Non jamais. Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour", a-t-il révélé.

Notre avis : Diaby ne cesse de progresser. Et son niveau pourrait rapidement l'emmener dans un très grand club.

... où Messi serait très heureux

Auteur de son premier but avec Paris, mardi, lors du match face à Manchester City (2-0), Lionel Messi poursuit son adaptation au PSG. Selon les informations du Parisien, le sextuple Ballon d'Or serait d'ailleurs très heureux à Paris, comme raconté par plusieurs témoins privilégiés du Camp des Loges. "J’ai peu joué récemment. J’ai seulement joué un match ici. C’est mon second match ici. Je suis petit à petit en train de m’adapter, à ma nouvelle équipe, à mes coéquipiers. Ce qui est important c’est d’avoir gagné et de continuer à grandir", confiait-il mardi.

Notre avis : Même s'il ne souhaitait pas quitter Barcelone et le Barça, Messi s'adapte petit à petit à sa nouvelle vie parisienne...

Kessié, ça se complique avec Milan

En fin de contrat en 2022 avec l'AC Milan, Franck Kessié ne semble pas prêt d'y prolonger. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard propose un salaire de 6,5 millions d'euros à son milieu de terrain, alors que le clan du joueur réclamerait 8 millions. Une distance difficile à combler. Exclu face à l'Atlético Madrid, mardi, l'international ivoirien est en difficulté depuis le début de saison.

Notre avis : Milan a une politique et la respecte. Après avoir consenti plusieurs efforts dans ce dossier, le club lombard n'ira pas plus loin.

Franck Kessie | AC Milan Crédit: Getty Images

Le Napoli veut conserver Anguissa...

Auteur d'un énorme début de saison avec le Napoli, Zambo Anguissa a déjà convaincu tout le monde. Prêté par Fulham, l'ancien milieu de terrain devrait être rapidement acheté définitivement par le club d'Aurelio De Laurentiis, qui aimerait négocier ce transfert dès janvier. Selon La Gazzetta dello Sport, ce dernier aimerait un rabais sur l'option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Mais la volonté est bien celle de conserver le nouveau taulier du onze de Luciano Spalletti.

Notre avis : Anguissa affiche un niveau exceptionnel. Le Napoli va le conserver, en espérant une solde si possible.

... et devrait prolonger Insigne

Et finalement, Lorenzo Insigne devrait rester au Napoli. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'agent du joueur a rencontré le président du club ce jeudi, notamment pour discuter d'une possible prolongation. Un temps rompu, le dialogue semble donc de nouveau à l'ordre du jour entre les parties. Pour rappel, l'international italien est en fin de contrat.

Notre avis : L'histoire pourrait bien finir entre Insigne et le Napoli. Et c'est très bien comme ça.

Thuram rempile avec Nice

L'OGC Nice et son milieu de terrain Khephren Thuram (20 ans) se sont entendus pour une prolongation de contrat "sur plusieurs années". "J'ai grandi et j'ai beaucoup progressé au Gym et je pense que je peux aller encore plus loin, donc le choix était assez simple", a déclaré le fils du champion du monde 1998 sur le site officiel des Aiglons.

Notre avis : Christophe Galtier est l'entraîneur idoine pour permettre à Khephren Thuram d'exprimer son potentiel.

