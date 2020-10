Lionel Messi à Manchester City : Pour découvrir Messi dans un autre championnat

Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone ! Ça aurait été le transfert le plus fou de l'été. Et le plus palpitant, sans aucun doute. Après des années à faire les beaux jours du Barça, l'Argentin a eu des envies d'ailleurs, agacé par la gestion de son club de toujours. Pep Guardiola aurait pu l'accueillir à Manchester City. Mais le Barça n'a pas lâché et n'a pas voulu le laisser filer. Messi ne découvrira donc pas un nouveau championnat cette saison. Si le revoir avec Guardiola avait tout pour séduire, il aurait aussi été passionnant de le voir dans un autre environnement. Un autre contexte. Face à d'autres défis. Il faudra patienter car ce n'est peut-être que partie remise alors que la Pulga est en fin de contrat l'été prochain.

Football Bleus - Pogba : "Je suis juste un homme heureux" IL Y A 18 MINUTES

"Toutes les planètes semblent alignées pour que le Real recrute Mbappé en 2021"

Jadon Sancho à Manchester United : Pour le voir enfin en Premier League

Manchester United en rêvait pour dynamiser son attaque. Mais le Borussia Dortmund, qui en voulait 120 millions d'euros, n'a pas fléchi et le retour dans le Royaume de Jadon Sancho n'a pas eu lieu. Voir le prodige anglais chez les Red Devils aurait pourtant été alléchant sur le papier. Entre son passé d'ancien prodige de Manchester City ou encore son association avec la jeune garde mancunienne et le duo Bruno Fernandes – Paul Pogba, il y avait de quoi se régaler.

Suarez, Thiago Alcantara, Morata… Quel est le meilleur et le pire coup de ce mercato ?

Ousmane Dembélé à Manchester United : Pour le sortir de sa nasse barcelonaise

Frustré par les exigences du Borussia Dortmund pour Jadon Sancho, Manchester United a tenté un autre coup en essayant de sortir Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Et mine de rien, on peut regretter que l'opération ait capoté. Pour Manchester. Mais surtout pour Dembélé. Depuis son arrivée en 2017 en Catalogne, l'ancien Rennais enchaîne les désillusions. Entre pépins physiques, méformes et prestations décevantes, il n'a pas justifié les 125 millions d'euros investis par les Blaugrana, même s'il a signé quelques coups d'éclats pour rappeler tout son talent. Aujourd'hui, il semble dans l'impasse à Barcelone, où Ansu Fati - qui symbolise l'avenir du projet catalan - s'est imposé à son poste. Le sortir de sa spirale catalane aurait pu lui faire du bien.

Ousmane Dembéle avec le FC Barcelone Crédit: Getty Images

Diego Godin à Rennes : Pour avoir une référence en L1

Il n'est plus vraiment le roc de l'Atlético Madrid. Mais à 34 ans, Diego Godin reste une référence à son poste pour son parcours et son expérience. Voir le défenseur uruguayen, qui a été sur les tablettes du Stade Rennais, débarquer en L1 avait tout du pari aussi séduisant qu'intrigant. Une équipe du championnat de France, hormis le PSG bien sûr, n'attire quand même pas tous les jours des joueurs avec ce CV et cette trempe. Mais Godin n'a finalement pas rejoint la Bretagne et a filé à Cagliari.

Diego Godin (Cagliari) Crédit: Getty Images

Memphis Depay à Barcelone : Pour retrouver le Depay de Koeman

Il y a de quoi être partagé. Voir Memphis Depay quitter la L1 aurait forcément été un petit crève-cœur pour tout amateur du championnat de France. Cependant, il faut bien reconnaitre que retrouver l'association Ronald Koeman – Memphis Depay avait de quoi intriguer. Sous les ordres de Koeman avec les Pays-Bas, l'attaquant lyonnais était en effet devenu redoutable d'efficacité. Un serial-buteur d'une régularité étonnante. On aurait bien voulu voir s'il pouvait garder ce visage au Barça. Histoire de savoir si Koeman a une recette magique avec son compatriote de l'OL.

Luis Suarez à la Juve : Pour le voir avec Ronaldo après Messi

Certes, son association avec Diego Costa est déjà séduisante. On a hâte de les voir martyriser les défenses adverses. Mais l'idée d'avoir Luis Suarez à la Juventus Turin était un peu plus piquante sur le papier. Après avoir brillé au FC Barcelone avec Lionel Messi, on aurait en effet bien voulu observer l'attaquant uruguayen évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Histoire de le voir passer du sextuple Ballon d'Or argentin au quintuple Ballon d'Or portugais. Et un membre de la MSN avec un de la BBC, ce n'aurait quand même pas été anodin.

Luis Suarez Crédit: Getty Images

Un joueur du Bayern au PSG : Pour le clin d'œil et avoir un renfort digne de ce nom

Il y a eu quelques rumeurs. Entre Thiago Alcantara, David Alaba et Lucas Hernandez, plusieurs joueurs du Bayern Munich ont été évoqués ces dernières semaines au PSG, avec plus ou moins de sérieux. Mais l'équipe parisienne, en manque de moyens durant ce mercato, n'a pas pu vraiment se positionner. Pourtant, les trois avaient des profils rêvés pour renforcer vraiment les champions de France. Voir ces derniers piquer des joueurs à leur bourreau de Lisbonne avait en plus une saveur particulière. Mais au final, rien ne s'est fait. Et ce sont des anciens Parisiens (Choupo-Moting, Kouassi) qui ont rejoint la Bavière.

2020, mauvais élève ? On a classé les mercatos du PSG sous QSI

Houssem Aouar à Arsenal : Pour le voir dans le plus grand championnat du monde avec Arteta

Comme pour Memphis Depay, on peut se féliciter de voir la L1 conserver encore une saison de plus au moins un joueur de ce talent. Mais il y a un petit pincement au cœur. L'idée de contempler Houssem Aouar en Premier League, l'un des meilleurs championnats au monde si ce n'est le meilleur, était excitante. Et encore plus pour le voir évoluer sous les ordres de Mikel Arteta, dont les principes de jeu ont tout pour mettre en valeur les qualités du Lyonnais. Le mariage semblait parfait. Il n'aura finalement pas lieu pour cette saison. Ce n'est peut-être que partie remise même si le Real Madrid risque d'être à l'affût. Ce qui ne serait pas pour nous déplaire non plus.

Football Rivère (Nice) ne veut pas réagir aux demandes de Mediapro IL Y A UNE HEURE