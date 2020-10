Ancien coéquipier de Mbappé à Monaco, Bernardo Silva ne tarit pas d’éloges au moment d’évoquer l’international français. A quelques heures de la rencontre de Ligue des Champions face à l’OM, le milieu de terrain portugais, interrogé par L’Equipe, affirme que le natif de Bondy serait une recrue idéale voire rêvée pour le club mancunien. "C'était déjà un joueur spécial pour Monaco quand j'y étais et c'est aussi un ami. Si on pouvait l'acheter, ce serait pas mal." Si les Skyblues sont déjà venus aux renseignements pour le joueur, le Real Madrid et Liverpool ont une bonne longueur d’avance dans le dossier.