AVB confirme les dossiers Lirola et Strootman

En conférence de presse avant le Trophée des Champions qui oppose l'OM au PSG mercredi soir, André Villas-Boas s'est également exprimé sur le mercato olympien, confirmant l'arrivée de Pol Lirola et le départ de Kevin Strootman. "Pol passe sa visite médicale. On espère pouvoir communiquer ce soir. Pour Kevin, on en est à l'échange des documents entre les deux clubs, mais si on n'a pas de nouvelles d'ici à ce soir, il sera convoqué pour le Trophée des champions. Sur l'attaquant, pas de grandes nouvelles, on est en train de travailler sur les dossiers", a déclaré le technicien portugais. Le mercato s'intensifie à Marseille !

Notre avis : Les bonne nouvelles s'enchaînent sur ce mercato pour l'OM ! L'effet Longoria ?

Dembélé tout proche de l'Atlético…

Moussa Dembélé ne devrait plus rejouer avec Lyon cette saison. L'attaquant français est en effet attendu mardi à Madrid, pour signer avec l'Atlético de Madrid. Le coach des Colchoneros Diego Simeone l'a même confirmé en conférence de presse plus tôt dans la journée : "C'est très avancé. Je parlerai de lui quand il sera avec nous". La nouvelle pourrait donc être officialisée très rapidement.

Notre avis : Joli coup pour l'Atlético, qui a plus que compensé le départ de Diego Costa durant ce mercato. Reste à voir les détails du prêt de Dembélé, et notamment le montant de son option d'achat.

… Et Slimani sur le point de le remplacer à Lyon !

Un attaquant part, un autre le remplace. L'Algérien Islam Slimani va rejoindre dans l'immédiat Lyon selon plusieurs médias français et européens. L'attaquant de Leicester devrait passer sa visite médicale mardi matin, avant l'annonce officielle de son transfert et un contrat d'une durée d'un an et demi avec l'OL.

Notre avis : Si Slimani est aussi vite au niveau que lors de son passage à Monaco, tant mieux. Avec seulement 18 minutes jouées cette saison, ce n'est pas gagné.

Le Milan avance sur Simakan et a un plan B en Ligue 1

C'est la priorité de l'AC Milan pour ce mercato hivernal. En tête de la Serie A, le club lombard vise toujours Mohamed Simakan, le défenseur de Strasbourg. Selon La Gazzetta dello Sport, l'offre transmise au club alsacien est la suivante : 14 millions d'euros + 3 de bonus. Les Rossoneri attendent désormais la réponse du RCSA, et auraient trouvé une piste alternative en cas d'échec en la personne de Loïc Badé, le défenseur du RC Lens.

Notre avis : Si Simakan part effectivement à Leipzig, la piste Badé sera tout aussi prometteuse pour Milan.

Upamecano proche du Bayern Munich

L'international français dispute probablement sa dernière saison avec le RB Leipzig. Le média allemand Sport1 annonce que le défenseur de 22 ans est en discussions "très avancées" avec le Bayern Munich, en vue d'un transfert cet été. Avec le départ de David Alaba très proche, et les jours de Boateng qui semblent comptés, les champions d'Allemagne ont fait de Dayot Upamecano leur cible principale en défense. Plusieurs médias parlent d'une clause de sortie de 42 millions d'euros pour le Français, alors que son contrat court jusqu'à l'été 2023.

Notre avis : Upamecano est un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, il semble à ce titre promis à une place au Bayern Munich l'été prochain.

Deux pistes en Italie pour la défense de Liverpool

L'urgence semble bien réelle du côté des Reds. Pour pallier les absences de Joe Gomez et Virgil Van Dijk, la formation entraînée par Jürgen Klopp cherche activement un renfort en défense, et a des pistes en Italie. Selon une information relayée par le Corriere dello Sport, les deux joueurs ciblés par Liverpool seraient Mateo Musacchio, sorti du onze titulaire à l'AC Milan, et Nikola Maksimovic, défenseur serbe de Naples.

Notre avis : Bonne stratégie des Reds. Un renfort d'appoint cet hiver, avant une vraie recrue défensive l'été prochain.

Radonjic veut rester à l'OM cet hiver

Alors qu'il était annoncé par plusieurs médias en partance pour Sassuolo, Nemanja Rdaonjic s'est présenté en conférence de presse avant le Trophée des Champions mercredi soir contre Paris. Et l'international serbe a mis fin aux rumeurs d'un départ cet hiver. "Je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs. Ce que je sais, c'est que je resterai à l'OM jusqu'à la fin de la saison", a-t-il déclaré, en enchaînant avec un remerciement pour son entraîneur : "Je le répète, je souhaite rester à l'OM jusqu'à l'été. Je suis très heureux que le coach m'ait donné quelques minutes de jeu".

Notre avis : Il a encore du temps, et il a prouvé (par moments) son talent. Mais le Serbe serait tout de même bien avisé de réussir sa deuxième partie de saison, car la patience des dirigeants olympiens à son égard ne sera pas éternelle.

Saint-Etienne souhaite garder Hamouma, et refuse Rolan

Selon nos informations, l'ASSE a proposé une prolongation de contrat à Romain Hamouma, avec une baisse de salaire fixe, mais des primes plus intéressantes. Dans le même temps, les Verts se sont vu proposer les services de l'attaquant uruguayen Diego Rolan, mais n'ont pas donné suite.

Notre avis : La prolongation de Romain Hamouma semble aller à l'encontre du "projet Puel"… Tout ça manque de clarté.

Meïté va quitter le Torino

Selon les informations de la plupart des médias italiens, Souhaliho Meïté va quitter le Torino pour rejoindre l'AC Milan en prêt payant (1 million d'euros) avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros.

Notre avis : Belle opération de la part des Rossoneri, qui améliorent leur effectif sans trop dépenser instantanémént. Un move de futur champion ?

