Acheté 180 millions d'euros par le PSG à Monaco en 2017, star planétaire depuis son Mondial retentissant en 2018 et auteur de prestations encore remarquées en Ligue des champions cette saison, tant face au FC Barcelone que contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé n'est pas le footballeur le plus cher du moment, selon le Centre International d'étude du sport (CIES), qui a publié son classement des 100 footballeurs à la plus haute valeur marchande.

Koundé et Martial également dans la liste

Le titre de joueur le plus onéreux revient à l'Anglais Phil Foden, récent finaliste de la Ligue des champions avec Manchester City. Selon le classement effectué par le centre d'études basé en Suisse, il faudrait débourser 190 millions d'euros pour s'offrir les services du chouchou de Pep Guardiola. Deux autres joueurs de Manchester, United cette fois, complète le podium établi par le CIES : Mason Greenwood, qui coûterait 178 millions d'euros, ainsi que Marcus Rashford, dont la valeur est estimée à 159 millions d'euros.

Kylian Mbappé, qui a détenu le titre de joueur le plus cher du monde, figure désormais à la 12e place, le prix de son transfert n'étant plus estimé "qu'à" 118 millions d'euros. La situation contractuelle de l'attaquant du PSG, à qui il ne reste qu'un an de bail au sein du club de la capitale, pèse fortement. Mbappé est loin d'Erling Haaland (155 millions d'euros), 4e de ce classement et premier joueur n'appartenant pas à un club de Premier League.

Mais il reste le premier Français, devant Jules Koundé (près de 82 millions d'euros, 35e) et Anthony Martial (81 millions d'euros, 37e). Pour établir ce classement, le CIES s'est appuyé sur un algorithme qui comprend de nombreux paramètres, dont la durée du contrat, l'âge, le statut international, la progession de carrière ainsi que les performances, entre autres.

