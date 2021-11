Madrid abandonne la piste Pogba

Libre en juin prochain, Paul Pogba a le choix du roi pour son avenir. Ou plutôt avait à en croire Marca . Le quotidien madrilène affirme que le Real Madrid, pourtant candidat à sa signature les années passées avec Zinédine Zidane en premier admirateur, ne tentera pas sa chance dans le dossier. Son salaire XXL, la volonté de continuer avec Luka Modric et la montée en puissance de Camavinga ou Blanco sont autant de raisons avancées par la Casa Blanca pour passer son tour, de manière définitive.

Notre avis : Pour Pogba, Manchester United semble encore la suite la plus probable.

Entre Pogba et le PSG, ça brûle

Manchester United sur les rangs pour Haaland

Pourtant déjà riche de talents offensifs, Manchester United songerait à se positionner concrètement sur le dossier Erling Haaland selon The Mirror . L’idée est simple : avec l’arrivée programmée de Ralf Rangnick à Old Trafford, les Mancuniens espèrent doubler tout le monde sur le fil. En effet, c’est l’Allemand, alors directeur technique de la galaxie Red Bull, qui avait dégoté la pépite pour Salzbourg dès 2018 avant d’obtenir son arrivée en janvier 2019. Manchester City, le PSG et le Real Madrid sont les autres candidats cités.

Notre avis : Pas sûr que cela soit suffisant pour réellement attirer le buteur en recherche de lumière.

Le Barça fonce sur Ferran Torres

A la recherche de renforts offensifs, le Barça fait le forcing pour obtenir l’arrivée de Ferran Torres selon la presse espagnole. D'après Mundo Deportivo , le joueur aurait déjà un accord avec le club catalan et a demandé à Pep Guardiola de le laisser partir dès janvier prochain. Reste à trouver un terrain d’entente sur le plan économique. Le Barça pourrait dans un premier temps demander un prêt à Man City, avant d'acheter le joueur l'été prochain.

Vendredi, Mateu Alemany, le directeur du football en charge de l'équipe première et des transferts s'est rendu à Manchester vendredi pour faire avancer le dossier. Le Majorquin connaît très bien le joueur car il était son patron à Valence, où l'ailier a été formé. C'est lui qui avait offert son premier contrat professionnel au joueur en 2019, avant de s'occuper du dossier de sa prolongation. Un dossier jamais terminé à cause du choix de Peter Lim de se séparer de son directeur général à l'automne 2019.

Notre avis : Sans le sou, le plus dur reste à venir dans le dossier pour le Barça.

Lacazette pas opposé à un retour à l'OL

Dans un entretien donné dimanche à Téléfoot, Alexandre Lacazette a évoqué son avenir sportif et il semble enclin au changement. En fin de contrat en juin 2022 avec Arsenal, où il n'est pas indispensable malgré un rebond ces dernières semaines, l'attaquant a annoncé qu'il prendrait une décision en janvier concernant son futur. Pour le moment, l'international français n'est opposé à aucun scénario, même une prolongation avec les Gunners : "J'attends les offres", a-t-il expliqué.

Questionné sur un éventuel retour à l'OL, après avoir vu un message de Corentin Tolisso lui demandant - "Est-ce qu'on rejouera ensemble un jour et où ?" - Lacazette a semblé intéressé par cette option. "Revenir à Lyon, oui ça pourrait être un bon truc."

Notre avis : Alexandre Lacazette doit revenir à l'OL. Il sera chez lui, dans un cadre qu'il connaît. A 30 ans, ce retour à la maison semble le plus indiqué pour lui.

Denayer veut prolonger à l’OL

En fin de contrat en juin prochain, Jason Denayer n’a pas fait mystère de sa volonté : il veut rester à Lyon. Présent en conférence de presse ce samedi, le défenseur belge a été clair. "Mes agents parlent avec le club, a-t-il admis. J'attends toujours et reste sur ma position de vouloir prolonger. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. On essaie de se mettre sur des accords communs. Si on y arrive, mon souhait est de rester au club".

Notre avis : Prolonger Denayer, cela ressemble à une priorité urgente pour l’OL.

Fekir proche d’une prolongation au Bétis ?

Excellent cette saison, Nabil Fekir pourrait être récompensé par le Bétis Séville. Les négociations autour d’un nouveau contrat seraient très avancées à en croire ABC . Le gaucher, en fin de contrat en 2023, pourrait ainsi prolonger pour deux ou trois saisons.

Notre avis : Logique même si on aimerait voir ce qu’il pourrait donner dans une plus grosse cylindrée.

