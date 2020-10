Après avoir dépensé sans compter au cours de ce mercato, les Blues ne semblent pas rassasiés et pensent déjà au prochain marché des transferts estival. Selon les informations de The Sun , le club londonien étudierait la possibilité de faire venir Erling Haaland l’été prochain. Le quotidien britannique annonce que l’international norvégien disposerait d’une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros par le Borussia Dortmund.

Auteur d’un prêt réussi à Majorque la saison dernière, Takefusa Kubo (19 ans) avait l’occasion de confirmer dans une grosse écurie de Liga. Et si Emery et Villarreal ont poussé cet été pour le recrutement du jeune nippon, la situation de ce dernier est bien différente aujourd'hui. Et cela ne plaît pas du tout au Real Madrid, comme le rapporte AS dans son édition du jour. Pis, la Casa Blanca serait prête à rompre le prêt du Japonais si ce dernier ne joue pas plus d’ici janvier. Villarreal devrait jouer une grosse quinzaine de matches lors de la première partie de la saison et le jeune Kubo devrait avoir l'occasion de s'exprimer. Sollicités de toutes parts cet été pour leur joueur, les Madrilènes n’auront aucun mal à trouver un club idoine pour envoyer leur protégé en prêt si la situation actuelle perdure à Villarreal.