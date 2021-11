Pogba, priorité à la Juventus ?

Blessé pour au moins deux mois, Paul Pogba va probablement avoir le temps de réfléchir à son avenir. En fin de contrat avec Manchester United, l'international français songerait de plus en plus à un départ l'été prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, un retour à la Juventus Turin "tenterait" le champion du monde, également pisté par le PSG et le Real Madrid. Pogba serait "prêt à renoncer à de l'argent si son contrat est d'une durée de trois ans, soit jusqu'en 2025", écrit le quotidien transalpin.

Ad

Notre avis : Pogba devra consentir à un gros effort salarial pour revenir à la Juve. Une chose est sûre : son départ de United est de plus en plus probable.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR

Ronaldo s’est-il trompé de Manchester cet été ?

Le salaire de Ramos dévoilé

Il n'a perçu de prime à la signature", précise le quotidien. Dans son édition du jour, L'Equipe dévoile le salaire de Sergio Ramos avec le PSG. De retour à l'entraînement collectif mardi, le défenseur espagnol toucherait un salaire annuel de 6 millions d'euros net. "", précise le quotidien.

Notre avis : Pour l'instant, le transfert de Ramos au PSG est un flop total. Mais la saison est encore longue, et le défenseur est sur le retour. Patience, donc ?

"Le problème Ramos est en train de devenir un problème Kimpembe"

Caqueret évoque son avenir à l'OL

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Maxence Caqueret est revenu sur son avenir à l'OL... ou ailleurs. "Je suis concentré sur ma saison à Lyon. Et je ne sais pas si je vais rester encore plusieurs années ou partir. Le club a déjà parlé avec mon entourage. Il y a eu des approches. Mais je me focalise sur le terrain", a ainsi confié l'international Espoirs des Bleus.

Notre avis : Caqueret attend probablement de connaître l'issue de la saison avant de prendre une décision sur son avenir.

Culture de l’excuse, silence d’Aulas et pacte : tout ce qui a changé à l'OL avec Bosz

Milan ne veut plus négocier avec Raiola...

C'est une information qui arrive tout droit d'Italie. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan souhaite éviter au maximum des négociations avec Mino Raiola, un agent plus vraiment en odeur de sainteté du côté des Rossoneri, notamment depuis le départ de Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Alessio Romagnoli, en fin de contrat et dont les intérêts sont gérés par l'Italo-néerlandais, négocierait tout seul sa possible prolongation. Zlatan Ibrahimovic avait fait de même au moment de prolonger il y a quelques mois.

Notre avis : Milan va peut-être ouvrir la voie à d'autres clubs. Pour beaucoup, l'influence des agents est trop importante.

Mino Raiola Crédit: Getty Images

... et s'apprête à prolonger trois joueurs

On reste du côté de la Lombardie, où l'on apprend ce mercredi que trois joueurs pourraient prolonger leur contrat d'ici à la fin du mois. Il s'agit d'Ismaël Bennacer, de Rafael Leao... et de Théo Hernandez. Courtisé notamment par le PSG, l'international français s'inscrit donc dans la durée en Serie A.

Notre avis : Après les départs en fin de contrat de Donnarumma et Calhanoglu, et probalement celui de Kessié l'été prochain, le club lombard prend désormais ses précautions.

"Le 3-4-3 nous rassure avec la famille Hernandez et nous inquiète avec Koundé-Pavard"

Reinildo est courtisé

Très proche du Napoli lors du dernier mercato estival, Reinildo pourrait bien voir ce transfert se concrétiser en janvier. Toujours en quête d'un latéral gauche pour faire souffler Mario Rui et en attendant le retour complet de Faouzi Ghoulam, le club de Luciano Spalletti songerait encore au joueur du LOSC. Son prix actuel est estimé à 6 millions d'euros.

Notre avis : Reinildo est en fin de contrat en juin 2022. Si le LOSC souhaite monétiser son départ, c'est maintenant ou jamais.

Reinildo Mandava et Ander Herrera lors de Lille - PSG au Trophée des champions le 1er août 2021 à Tel Aviv Crédit: Getty Images

Transferts Dembélé, Lacazette, Barça, Roma : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi 08/11/2021 À 16:55