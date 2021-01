C'est la fin d'un feuilleton qui n'aura que trop duré. Placardisé par Arsenal depuis le 7 mars 2020, Mesut Özil va enfin pouvoir rejouer au football. L'international allemand, dont le salaire pesait lourd dans les finances du club londonien (385.000 euros par semaine), s'est mis d'accord avec les Gunners pour mettre un terme immédiat à son contrat selon nos confrères britanniques de The Athletic .

Les conditions précises de cet accord de principe n'ont pas été révélées. Libre sur le marche des transferts hivernal, Özil devrait trouver rapidement un autre point de chute en Turquie où un contrat l'attend dès ce week-end à Fenerbahçe. Le milieu offensif sera resté un peu plus de sept ans à Arsenal où il était arrivé en septembre 2013 en provenance du Real Madrid. Mais Mikel Arteta ne comptait plus sur lui et ne l'avait pas inscrit sur la liste des joueurs susceptibles de jouer la Ligue Europa cette saison.