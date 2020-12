Football

Quel mercato d'hiver pour Lyon ? Un sacrifice aujourd’hui pour un pactole en mai

MERCREDI MERCATO - Sportivement, l'OL n'a pas intérêt à vendre Houssem Aouar et Memphis Depay.... et financièrement ? Peut-être pas non plus. Martin Mosnier et Julien Pereira en ont discuté ce mercredi dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des transferts, à trois jours de l'ouverture du mercato d'hiver.

