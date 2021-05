Dortmund voit Haaland rester la saison prochaine

Il n'y a pas une semaine sans que le nom d'Erling Haaland soit associé à un grand club européen pour le prochain mercato estival. Mais du côté du Borussia Dortmund, on pense que le Norvégien va rester. "Erling est totalement d'accord. Je le vois chaque jour et je peux assurer qu'il s'identifie complètement au club", a déclaré Sebastian Kehl, le directeur sportif du BvB, dans l'émission Doppelpass sur la chaîne allemande Sport1.

Notre avis : Actuellement cinquième de Bundesliga, le Borussia Dortmund est en ballotage défavorable pour la course à la C1. Si le BvB ne se qualifie pas, il ne pourra pas conserver le buteur norvégien.

Salah attend un signe de Liverpool

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2023, Mohamed Salah n'est pas totalement fixé sur son avenir. L'international egyptien s'est ainsi exprimé sur Sky Sports ce lundi. "Personne ne m'en a parlé donc je ne peux pas en dire plus sur ce sujet, je ne sais pas", a déclaré l'ancien joueur de la Roma. Ces dernières semaines, son nom a notamment été cité, dans divers médias européens, du côté du Barça, du Real Madrid voire du PSG.

Notre avis : La dynamique sportive actuelle des Reds et l'absence de signe de sa direction pourraient pousser Mohamed Salah à vraiment s'interroger sur son avenir.

Hakimi sème le doute sur son avenir

"On ne sait jamais ce qui va se passer". Interrogé dans la nuit de dimanche à lundi dans El Chiringuito, Achraf Hakimi a laissé planer le doute concernant son avenir et un éventuel retour au Real Madrid. Cependant, l'ailier interiste n'a pas digéré que le club madrilène ne lui fasse pas confiance par le passé. "Ils ont eu l’occasion de me garder à l’époque. Madrid était ma maison et je voulais y jouer, mais ils en ont décidé autrement. Je m’en sentais capable. Je ne sais pas si cela vient de Zidane ou du club. Avec la pandémie, j’ai dû partir", a-t-il ajouté.

Notre avis : Pas sûr que l'Inter Milan souhaite laisser filer son ailier (7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) dès l'été prochain.

Leicester va passer à l'offensive pour Soumaré

Selon les informations du Sun, Leicester s'apprêterait à transmettre une offre à Lille pour Boubakary Soumaré. L'équipe entraînée par Brendan Rodgers pourrait proposer quelque 40 millions d'euros pour le milieu de terrain lillois de 22 ans, en fin de contrat en 2022. Cette saison en Ligue 1, il a été titularisé à 18 reprises (sur les 29 rencontres qu'il a disputées).

Notre avis : A ce prix, le LOSC ne devrait pas retenir le joueur formé au PSG.

Badé dans le viseur de Séville

Loïc Badé est l'une des très nombreuses satisfactions du RC Lens cette saison. Mais le défenseur central de 21 ans est fortement sollicité. Si l'AC Milan, Lyon, Rennes, Mönchengladbach ou Leeds United le suivent, son nom circule également en Espagne. D'après Estadio Deportivo, Villarreal et le FC Séville souhaiteraient l'attirer en cas de départ de Pau Torres et Jules Koundé cet été.

Notre avis : L'ancien Havrais semble prêt à passer un pallier supplémentaire dès la saison prochaine.

Wirtz prolonge à Leverkusen

Auteur d'une saison très aboutie (7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), Florian Wirtz a prolongé ce lundi son contrat d'une saison avec le Bayer Leverkusen, soit jusqu'en 2025. "Florian Wirtz est à la fois une promesse pour l'avenir et une garantie de succès sportif dans le présent", a indiqué Simon Rolfes, le directeur sportif, à propos du joueur de 18 ans dans un communiqué publié par le club allemand.

Notre avis : C'est amplement mérité pour ce jeune joueur qui s'est imposé chez le sixième de Bundesliga.

