L'AC Milan ne lâche pas Simakan

Déjà pisté par le club lombard l’été dernier, Mohamed Simakan intéresse toujours l’AC Milan. Selon les informations de L’Equipe, l’actuel leader de Serie A serait prêt à revenir à la charge pour le défenseur strasbourgeois, et à offrir 15 millions d’euros cet hiver. Interrogé sur le sujet en conférence de presse mercredi, le principal intéressé n’a pas donné de réelle indication sur son avenir : "On va voir avec le club, on ne sait pas ce qui peut arriver, c'est le destin et on va gérer ça au mieux", a-t-il affirmé.

Transferts Pour Haaland, Chelsea est prêt à saigner son effectif IL Y A 3 HEURES

Notre avis : Déjà très proche d’un départ l’été dernier, les chances de voir Mohamed Simakan quitter Strasbourg cet hiver sont élevées.

Monaco lorgne une pépite dijonnaise

Le milieu offensif franco-turc, Amir Arli, est le plus grand espoir de Dijon. Apparu à quatre reprises dans le groupe bourguignon depuis le début de la saison, le joueur qui va fêter ses 18 ans en janvier prochain est très sollicité selon les informations de Foot Mercato. En effet, Monaco et le Borussia Mönchengladbach le suivent de près et aimeraient l'engager à l'issue de son contrat aspirant à l'été 2021.

Notre avis : Dijon, qui pourrait le lancer dans le grand bain dans son opération maintien en deuxième partie de saison, n'a sûrement pas dit son dernier mot.

Manchester United envisage de prolonger Lingard

Jesse Lingard a été convoqué dans le groupe de Manchester United à seulement deux reprises cette saison en Premier League. L'ailier droit international anglais, qui n'a pas joué une minute en championnat en 2020-2021, est en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais selon The Sun, les Red Devils pourraient activer une clause lui permettant de le faire rempiler pour une saison supplémentaire. Dès le 1er janvier prochain, le joueur de 28 ans sera libre de signer dans le club de son choix... s'il ne prolonge pas d'ici sept jours.

Notre avis : L'avenir de Jesse Lingard, qui n'a plus la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer, se dessine loin de Manchester. Sheffield United aurait notamment tâté le terrain pour l'international anglais.

Jesse Lingard n'a plus la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer. Crédit: Getty Images

Saliba serait sur les tablettes du PSV Eindhoven

Revenu à Arsenal cet été après un prêt d'un an à Saint-Etienne, son club formateur, William Saliba ne fait pas partie de plans de Mikel Arteta. Le joueur de 19 ans, qui n'a pas joué la moindre minute en Premier League cette saison, pourrait aller glaner du temps de jeu ailleurs dès le mercato hivernal. Selon The Sun, le PSV Eindhoven se serait placé sur le dossier et pourrait demander un prêt pour le natif de Bondy.

Notre avis : Grandir dans un club huppé des Pays-Bas serait une bonne idée pour la carrière de William Saliba.

Il n'y a pas que Mediapro : 2020, l'année pourrie du foot français

Leeds United lorgne Troaré

En fin de contrat avec Wolverhampton en juin 2023, Adama Traoré ne manque pas de convoitises. Le néo-international espagnol serait suivi en Liga mais également en Premier League. D'après The Daily Mail, Leeds United se serait positionné pour engager l'ailier de 24 ans dès le mois de janvier prochain.

Notre avis : Suivi par des poids lourds du foot européen, il semble peu probable qu'Adama Traoré quitte Wolverhampton (11e) pour l'actuel 14e de Premier League.





Adama Traore, l'ailier de Wolverhampton, a fait ses débuts avec l'Espagne en 2020. Crédit: Getty Images

Götze n'exclut pas un retour en Bundesliga

Dans un entretien accordé jeudi à Bild, Mario Götze a indiqué qu'il envisageait de revenir à terme en Bundesliga. "Je ne veux pas l'exclure. Mais maintenant, je suis à Eindhoven et je suis pleinement concentré sur nos objectifs", a-t-il déclaré. Avec le PSV, l'unique buteur de la finale de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne a retrouvé le sens du but : toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 28 ans a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.

Notre avis : Alors qu'il ne cache pas ses contacts avec Hansi Flick, pourquoi ne pas rêver d'un retour au Bayern Munich ?

(Avec Enzo GUERINI)

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé ce mercredi HIER À 15:40