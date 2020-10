Un temps suivi par Manchester City qui a privilégié le recrutement de Rúben Dias, Jules Koundé (21 ans) serait suivi par l’autre club de Manchester. En effet, selon les informations d' ESPN , l’ancien Bordelais serait dans la short-list des Red Devils pour les prochains mercatos. En quête d’un défenseur confirmé pour renforcer une arrière-garde friable (onze buts encaissés en quatre matches de Premier League déjà), les dirigeants mancuniens seraient de plus en plus séduits par le profil de l’international français. MU a aussi un oeil sur Pau Torres (Villarreal).

Snobés par Mbaye Niang et son entourage il y a quelques jours, les Verts, en quête d’un attaquant de pointe, auraient pu s’attacher les services d’un attaquant bien connu du championnat de France. France Football rapporte aujourd’hui que l’ASSE aurait tenté le coup pour Mario Balotelli, libre depuis son départ de Brescia. Le club du Forez aurait même proposé un deal d’une saison à l’ancien attaquant de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille. Une proposition jugée intéressante par Mino Raiola, l’agent du joueur, mais qui a toutefois été déclinée. La raison ? La lassitude de plus en plus affichée de Super Mario pour le football.