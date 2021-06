Ultimatum du Borussia Dortmund pour Sancho

Le feuilleton Jadon Sancho va-t-il (enfin) arriver à son terme ? Selon TalkSports, la première offre de 85 millions d'euros proposée par les Red Devils a été rejetée par le club allemand. Le BvB aurait effectué une contre-proposition de 90 millions d'euros, catégorisée comme "à prendre ou à laisser". La balle est désormais dans le clan du club mancunien, qui devrait consentir à cette ultime demande pour boucler le transfert de l'international anglais.

Notre avis : Les dernières rumeurs parlaient déjà d'une offre de 90 millions de la part de Manchester... Loin d'être fini, ce dossier.

De la Fuente arrive à l'OM

Selon les informations de La Provence, Konrad de la Fuente (19 ans) arrive du côté de l'OM. "Cet ailier très prometteur devrait en effet s'engager cette semaine", écrit le quotidien, qui explique que les discussions avec le Barça se sont accélérées ces derniers jours. La Provence explique que le club catalan a renoncé à la clause de rachat qu'il intègre généralement dans ces deal. "Ils devraient en revanche détenir un pourcentage de 50 % sur la revente de ce joueur", précise le quotidien. Le transfert devrait avoisiner les 3,5 millions d'euros.

Notre avis : Toujours autant de mystère sur ce joueur que le Barça ne souhaitait pas conserver. A n'en pas douter une attraction du début de saison.

Man Utd veut faire de Pogba le joueur le mieux payé de Premier League

Malgré les approches de plusieurs cadors européens, parmi lesquels le PSG, Manchester United veut tout de même blinder Paul Pogba. Selon The Sun, les Red Devils veulent faire de l'international français le joueur le mieux payé de Premier League en lui proposant un contrat à plus de 400 000 euros par semaine, soit plus de 20 millions par an, pour les cinq prochaines saisons. De quoi faire réfléchir le milieu de terrain ?

Notre avis : Pogba doit trouver un club où il peut gagner des titres majeurs et où il ressent de la motivation. Dernièrement, ce n'est pas à Manchester que cela se produit.

Calhanoglu le dit lui-même, il va à l'Inter

Fraîchement éliminé de l'Euro 2020 avec la Turquie, le milieu de terrain Hakan Calhanoglu va quitter l'AC Milan pour rejoindre l'ennemi de l'Inter. Pour le média TRT Spor, le joueur de 27 ans a déclaré : "Je suis d'accord avec l'Inter. Je vais à Milan. Je signerai un contrat demain". Un changement d'équipe qui n'a pas fini de faire parler. Un contrat de trois saisons chez les Nerazzurri est évoqué par la presse italienne.

Notre avis : Vu comment il a traversé cet Euro comme un fantôme, c'est presque une bénédiction pour Calhanoglu que l'Inter lui fasse à ce point confiance.

Varane intéresserait le PSG

Après des premières rumeurs provenant de la Cadena Ser, Marca confirmait dimanche soir que Raphaël Varane était bien dans le viseur du PSG. Selon le quotidien madrilène, le Real Madrid est prêt à se séparer de son défenseur mais aimerait toutefois récupérer au moins 50 millions d'euros. Manchester United aurait également des vues sur le défenseur français.

Notre avis : Profil français et intéressant pour le PSG, mais qui n'est toujours pas la priorité annoncée du club dans ce mercato.

Mourinho veut attirer Ramos à l'AS Rome

A peine parti, déjà convoité de toutes parts. Sergio Ramos jouit d'une belle cote, et un de ses anciens managers souhaiterait travailler à nouveau avec lui. En effet, selon une information de la Gazzetta dello Sport, relayée par AS, José Mourinho souhaiterait attirer le défenseur espagnol à l'AS Rome, et ainsi compter une autre recrue d'expérience parmi les dossiers Rui Patricio et Xhaka qui sont en bonne voie. Les règles financières et de réduction d'impôt en Italie pourraient jouer en faveur de la Louve, même si le salaire de Ramos reste inaccessible pour les Giallorossi. "Seul un club de haut niveau pourra satisfaire Ramos et ses demandes économiques" a déclaré le Special One. La Roma fait-elle partie de ces clubs là ?

Notre avis : Malgré ses 35 ans, Sergio Ramos a encore le niveau pour mieux que l'AS Rome. Sans aucune offense pour les Giallorossi.

Giroud attend Chelsea pour pouvoir signer à Milan

Ce n'est plus un secret pour qui que ce soit, Olivier Giroud possède un accord avec le Milan AC. L'international tricolore se serait même mis d'accord avec le club lombard sur le salaire et la durée dudit contrat selon le Corriere dello Sport. En revanche, il manque toujours au buteur un élément indispensable à la réalisation de l'opération : la libération de sa dernière année de contrat par Chelsea. Il ne manquerait d'ailleurs plus que ça pour officialiser l'arrivée du Français chez les Rossoneri.

Notre avis : Si Chelsea acceptait de le voir partir libre, les Blues ne l'auraient probablement pas prolongé unilatéralement...

Le Barça courtise déjà Gosens

Après son énorme match face au Portugal, Robin Gosens a bien des courtisans sur le mercato. Selon Sport1, l'international allemand intéresserait notamment Schalke 04 et le Borussia Dortmund. Mais pas que, puisque le FC Barcelone serait venu aux renseignements pour le joueur de l'Atalanta Bergame. Gosens est sous contrat jusqu'en 2023 avec la Dea.

Notre avis : Un bon match, et subitement les plus grands cadors européens sur ses traces. Bienvenue dans le mercato d'été !

Fekir et Pléa en têtes d'affiche du mercato d'Arsenal

Le Daily Mail a révélé le plan d'Arsenal sur ce mercato. Si la piste Ben White est connue en défense, les Gunners viseraient aussi les Tricolores Nabil Fekir pour leur entrejeu et Alassane Pléa en attaque. Les noms de Ruben Neves (Wolverhampton) et Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) sont aussi cités comme arrivées potentielles chez le club londonien.

Notre avis : On pourrait presque ajouter Aouar, lié de longue date avec Arsenal. La French Touch est-elle à nouveau à prévoir à Arsenal ?

Benfica concurrence l'OM pour Guendouzi

Selon les informations du quotidien portugais O Jogo, Benfica pourrait bien concurrencer l'OM dans le dossier Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain français est une piste du club olympien depuis plusieurs semaines déjà.

Notre avis : Si l'OM veut réellement Mattéo Guendouzi, il devra se montrer bien plus entreprenant que ses concurrents. Ce n'est visiblement pas encore le cas.

