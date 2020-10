Thauvin également suivi par Leicester

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Et si Pablo Longoria espère encore lui faire signer un nouveau bail, le champion du monde 2018 ne manque pas de courtisans… Après Milan, l’Atalanta ou encore le FC Séville, l’ancien Bastiais serait sur les tablettes de Leicester, comme le rapporte le Leicester Mercury. Le quotidien régional affirme que les Foxes, déjà intéressés cet été, pourraient faire une offre cet hiver pour le joueur. Aston Villa surveille également la situation du milieu de terrain.

Notre avis : Le temps passe et l’OM a de plus en plus de chances de voir son joueur quitter le club libre… Si rien ne bouge côté marseillais, Thauvin sera l’une des (très) bonnes affaires des prochains mercatos.

Guardiola confiant pour prolonger Eric Garcia

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, le défenseur Eric Garcia est toujours à Manchester City. Cependant, Pep Guardiola, le technicien des Citizens, n’a pas abandonné l’idée de prolonger l’aventure du jeune Espagnol en Angleterre. Interrogé après la rencontre face à Porto, en Ligue des Champions, l’entraîneur catalan a tressé des louanges à son jeune joueur, se montrant même confiant pour une prolongation. "Je suis très content du jeu d'Eric. Je sais qu'il voulait partir, mais il est finalement resté et nous pourrons peut-être le convaincre de renouveler son contrat avec nous. C'est un joueur qui est très stable dans de nombreux domaines, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur lui."

Notre avis : Eric Garcia n’a jamais caché ses envies de retour en Catalogne. Si une prolongation chez les Citizens paraît tout de même compliquée, Guardiola jouera son va-tout pour conserver le prometteur défenseur.

Eric Garcia, Manchester City Crédit: Getty Images

Cité à Lyon, Jovetic ne pense qu’à Monaco… pour l’instant

C’était une rumeur qui avait beaucoup surpris lors du dernier mercato. Alors que son secteur offensif aurait pu être chamboulé, l’OL s’était penché sur la situation de Stevan Jovetic, l’attaquant monténégrin de l’AS Monaco. Téléfoot La Chaîne, qui avait révélé l’information, est revenu sur cet intérêt avec l’ancien avant-centre de la Fiorentina. Et force est de constater que le joueur n’est pas spécialement emballé par le challenge des Gones… "Si l'OL peut m’intéresser ? Non, j'ai encore un an de contrat avec Monaco et je ne pense qu'à mon club. Après, on verra à l'avenir, on ne sait pas... Mais pour l'instant ma tête est ici, je ne pense qu'à retrouver l'Europe avec Monaco".

Notre avis : Jovetic a besoin de retrouver du rythme et des sensations après des mois de galères. Et l’OL n’a pas de besoin immédiat dans ce secteur pour l’instant.

Stevan Jovetic (Monaco) contre Lille. Crédit: Getty Images

Kepa à la relance en Liga ?

Peu fringant depuis son arrivée à Chelsea en 2018, Kepa Arrizabalaga n’a toujours pas trouvé la clef en ce début de saison. Fragilisé par l’arrivée de Mendy et des performances très compliquées, le portier basque pourrait aller se relancer en prêt. Selon les informations de Estadio Deportivo, l’ancien gardien de l’Athletic Bilbao pourrait débarquer en Andalousie cet hiver. Le FC Séville serait en effet intéressé pour accueillir l'international espagnol en prêt.

Notre avis : De la confiance, c’est ce qui manque cruellement à Kepa en ce moment. Se relancer en Espagne ne pourrait lui faire que du bien. Et si c’est à Séville, ce serait encore mieux.

Kepa Crédit: Getty Images

Lampard, le facteur X pour la venue de Ziyech à Chelsea

Recruté pour près de quarante millions d’euros par les Blues, Hakim Ziyech ne boude pas son plaisir d’avoir rallié Chelsea et surtout Frank Lampard. L’ancienne gloire du club londonien a d’ailleurs joué un rôle clef dans la venue de l’international marocain du côté de Stamford-Bridge. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ancien joueur de l'Ajax s'est expliqué. "On a parlé au téléphone et la façon dont il m’a parlé du jeu était le plus important pour moi à ce moment-là. Je viens de l’Ajax et là-bas on aime jouer au football alors nous avons parlé de notre idée du jeu. Après ça, tout était clair pour moi et il était évident qu’il avait confiance en moi." Quelque peu ménagé depuis son arrivée, Ziyech commence peu à peu à trouver son rythme dans le collectif des Blues.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les dirigeants des Blues. La capacité de Frank Lampard à convaincre des talents est un très bon signe pour le club londonien.

Bastos quitte la Lazio pour Al-Ain

Apparu à 94 reprises toutes compétitions confondues avec la Lazio depuis son arrivée en 2016, le défenseur Bastos (29 ans) quitte la Ville éternelle. L’international angolais (42 sélections, 2 buts) s’est engagé avec Al-Ain, club des Emirats arabes unis.

Notre avis : Joueur clef des Biancocelesti les dernières saisons, Bastos ne rentrait plus dans les plans de Simone Inzaghi, notamment depuis le retour de Wesley Hoedt.

