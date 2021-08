Diego Costa va tenter de se relancer. Âgé de 32 ans, l'ancien attaquant de l'Atlético et de Chelsea s'est engagé avec l'Atlético Mineiro jusqu'en 2022 après avoir été laissé libre par les Colchoneros de Diego Simeone en juin dernier. Leader du championnat brésilien, le club d' Alexi Stival "Cuca", très endetté, vise une qualification en demi-finales de la Copa Libertadores.

Ce sera la première expérience de Diego Costa au Brésil en tant que footballeur professionnel, et il va renforcer une attaque qui peut déjà compter sur Hulk, Eduardo Sasha, le Chilien Eduardo Vargas, le Vénézuélien Jefferson Savarino et l'Argentin Ignacio Fernández.

Né à Lagarto, dans l'Etat du Sergipe dans le Nordeste, Diego Costa n'a plus joué de match officiel depuis le 22 décembre 2020, quand il a remplacé Luis Suarez à la 87e minute d'une victoire 2-0 contre la Real Sociedad en Liga. C'était sa septième et dernière apparition sous le maillot de l'Atlético pendant la saison 2020-21, en ayant marqué deux buts. Il était revenu à Madrid après trois saisons à Chelsea (2014-2017). Durant sa carrière, Costa a également porté les maillots du Celta Vigo (2007-08), Valladolid (2009-10) et du Rayo Vallecano (2011-12).

