Le Barça tient à Dembélé

Des rumeurs de vente de l'ailier français avaient fait la une des gazettes en Catalogne ces dernières semaines. En cause : les difficultés économiques du Barça qui vont l'obliger à vendre cet été. Pourtant, le projet de Joan Laporta semble aller dans une autre direction. Selon El Mundo Deportivo, le nouveau président du Barça compte sur l'international français pour les prochaines saisons. Celui-ci a même été placé dans la liste des joueurs intransférables. Samedi, la Cadena SER a même annoncé que Rafa Yuste, le vice-président du Barça, est allé voir Dembélé chez lui cette semaine pour lui transmettre toute la confiance du club et ses intentions : celui de prolonger son contrat qui se termine en 2022.

Notre avis : Timing curieux qui coïncide avec la prolongation de Neymar. Si pas d'accord pour une prolongation, Dembélé sera vendu cet été. Mais au rabais à cause de son contrat.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 17:46

Neymar, une prolongation jusqu'en… 2026

Le Paris Saint-Germain a ravi ses supporters en officialisant la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2025, samedi. Mais il pourrait avoir une autre bonne nouvelle à annoncer… dès l'année prochaine. D'après L'Equipe, le club de la capitale et le Brésilien se seraient déjà mis d'accord pour étendre ce nouveau bail jusqu'en 2026 en activant une clause à l'été 2022. Une manière de contourner le règlement de la LFP, qui interdit les contrats de plus de cinq ans.

Notre avis : La méthode est connue. Tout cela démontre que Neymar est toujours le personnage central au PSG.

Mourinho veut trois joueurs… dont Renato Sanches

Si elle veut satisfaire son nouveau coach, la Roma devra se montrer ambitieuse sur le marché estival. Car d'après le Corriere dello Sport, José Mourinho aurait dressé une liste très précise de joueurs qu'il aimerait avoir à sa disposition la saison prochaine. Y figurent David De Gea, indésirable à Manchester United, Andrea Belotti, buteur du Torino, mais aussi Renato Sanches, qui s'est relancé à Lille.

Notre avis : Pas sûr qu'un départ à Rome soit judicieux pour Renato Sanches. Et Lille fera monter les enchères.

Leicester négocie avec Lille pour Soumaré

Le LOSC est-il en passer de boucler sa première grosse vente de l'été ? D'après le journaliste collaborant avec The Guardian, Fabrizio Romano, le club nordiste négocierait avec Leicester City le transfert de Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain de 22 ans, lui, aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec les Foxes.

Notre avis : Lille a programmé le départ de Soumaré depuis longtemps. Et a probablement avancé sur l'arrivée de son remplaçant. Dans ce deal, tout le monde pourrait être gagnant.

Lyon vise un latéral

Lyon est en plein sprint pour tenter d'accrocher le podium. Pendant ce temps, Juninho prospecte. Selon L'Equipe, le directeur sportif de l'OL est à la recherche d'un latéral gauche, où Maxwell Cornet continue de dépanner. Le quotidien sportif révèle que Renan Lodi, joueur de l'Atlético, plait beaucoup aux dirigeants lyonnais. Un prêt est à l'étude.

Notre avis : Difficile d'imaginer l'Atlético lâcher Lodi si facilement, même si Carrasco est utilisé en piston gauche le plus souvent. A moins que les Colchoneros recrutent aussi à ce poste…

Paris n'a pas oublié Messi

Le PSG a joué un mauvais tour au FC Barcelone en officialisant la prolongation de contrat de Neymar. Le club de la capitale pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin. D'après Téléfoot, Paris serait toujours "attentif" à la situation de Lionel Messi. Ce, même si la direction barcelonaise serait plutôt confiante à l'idée de trouver un accord avec La Pulga.

Notre avis : Comme Leonardo le disait l'année dernière, le PSG ferait commettrait une "faute professionnelle" en se désintéressant de l'avenir de Messi. Surtout que celui de Mbappé soulève encore des doutes.

Guendouzi en cas de départ de Kamara ?

A Marseille, Boubacar Kamara n'est pas encore parti. Mais l'OM pense déjà à son éventuel remplaçant. Selon L'Equipe, le club phocéen aurait fait de Mattéo Guendouzi la piste privilégiée pour compenser un départ de son minot. Le joueur d'Arsenal, prêté au Hertha cette saison, ne devrait pas être conservé par le club allemand. Et les Gunners ne compteraient plus vraiment sur lui, à un an de la fin de son contrat.

Notre avis : Son profil a tout pour plaire à Pablo Longoria. Mais la blessure du joueur risque de pousser l'OM à revoir ses plans.

Zidane apprécie toujours Koundé

La défense du Real Madrid est en chantier. Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé, Raphaël Varane serait sur le départ et David Alaba, lui, aurait déjà noué un accord avec la Casa Blanca. Samedi, Marca rappelait que Jules Koundé serait toujours très apprécié par Zinédine Zidane. Problème, Séville voudrait s'en tenir à la clause libératoire de l'ancien joueur de Bordeaux, fixée à 80 millions d'euros.

Notre avis : Le Real a trop de dossiers à éclaircir en interne avant de songer à recruter.

Le Barça a trouvé le successeur de Busquets

Le Barça pourrait encore activer la fibre néerlandaise. Selon Mundo Deportivo, le club catalan souhaiterait toujours s'offrir Ryan Gravenberch afin d'assurer la succession de Sergio Busquets. Bonne nouvelle : les Blaugranas entretiennent des rapports très cordiaux avec l'Ajax. Mauvaise nouvelle : l'agent du milieu de terrain de 18 ans s'appelle… Mino Raiola.

Notre avis : La valeur du joueur est estimée à une trentaine de millions d'euros... Le Barça devra vendre avant de tenter le coup.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 06/05/2021 À 15:30