Foden dans le viseur du Real

Selon les informations du Daily Mirror, le Real Madrid a placé dans son viseur, Phil Foden, le milieu de terrain de Manchester City. D'après le tabloïd, l'international anglais ne se plait pas au sein de son club formateur et ses relations avec Pep Guardiola ne sont pas au beau fixe. La valeur du joueur est estimé à 60 millions d'euros.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé samedi HIER À 15:52

Notre avis : Les Britanniques s'exportent mal en Liga. Autre problème : le prix. Le Real a d'autres plans en tête.

Le Barça repart à l'assaut de Garcia...

Après avoir échoué l'été dernier, le FC Barcelone est sur le point de revenir à la charge sur le dossier Eric Garcia. Selon Sport, le club catalan est déjà en négociations avancées avec le jeune défenseur espagnol, qui privilégierait un transfert au Barça plutôt que de rester à Manchester City. Le club anglais exigerait 20 millions d'euros pour un joueur libre en juin prochain car en fin de contrat. Une somme jugée trop élevée par les dirigeants barcelonais, qui espèrent trouver un accord avec leurs homologues anglais pour une transaction cet hiver. Dans tous les cas, il faudra attendre l'élection du futur président barcelonais le 24 janvier prochain pour que ce transfert soit éventuellement validé.

Notre avis : Cet hiver ou l'été prochain, Garcia finira vraisemblablement au Barça.

Neymar Ballon d'Or, Giroud devant Titi et Griezmann devant Platoche, Messi... nos paris osés de 2021

… et espère transférer Junior Firpo

Junior Firpo pourrait rebondir en Premier League. Le latéral du Barça, défenseur le moins utilisé par Ronald Koeman cette saison, est sur les tablettes de Wolverhampton et de West Ham selon Sport. L'Inter serait également intéressée, mais seulement dans le cadre d'un prêt. Alors que le club catalan espère plutôt un transfert sec et valoriserait son joueur à 22 millions d'euros. Sport précise que Barcelone ne recruterait pas un éventuel remplaçant en cas de départ de Junior Firpo et ferait confiance au jeune Alex Baldé, formé à la Masia, pour tenir le rôle de doublure de Jordi Alba.

Notre avis : C'est peu probable de voir un club miser une telle somme sur un latéral gauche lors du mercato hivernal.

Des courtisans italiens de premier plan pour Edouard

Auteur de six buts et trois passes décisives depuis le début de la saison en Premiership, Odsonne Edouard continue de s'épanouir à la pointe de l'attaque du Celtic. L'attaquant français suscitera encore de nombreuses convoitises cet hiver, et pas que dans le Royaume. Selon le Sun, la Juventus Turin et l'AC Milan ont l'ancien Parisien à l'œil.

Notre avis : Il est évident qu'Edouard devra prochainement quitter le Celtic pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais il devrait sans doute opter pour une étape intermédiaire avant d'atterrir à la Juve ou au Milan.

Odsonne Edouard Crédit: Getty Images

Tottenham prêt à mettre le paquet sur Sabitzer

D'après les informations du Daily Mail, Tottenham a l'intention de miser 45 millions de livres sterling (soit un peu plus de 49 millions d'euros) sur Marcel Sabitzer cet hiver. Le milieu autrichien est lié au RB Leipzig jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Sabitzer ne ferait pas tache dans l'entrejeu des Spurs, c'est certain. Mais Leipzig, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et en lice pour le titre en Bundesliga, n'aura vraisemblablement pas envie de laisser filer l'un de ses meilleurs joueurs en janvier.

Brandt plutôt qu'Aouar pour Arsenal

Cet été, Houssem Aouar avait un temps été annoncé assez proche d'Arsenal. Le deal n'avait finalement pas abouti et, depuis, les Gunners auraient changé leur fusil d'épaule. À en croire The Athletic, le club londonien souhaite désormais attirer Julian Brandt pour renforcer leur milieu de terrain.

Notre avis : Brandt joue peu du côté du Borussia Dortmund. L'international allemand paraît donc plus accessible que son homologue français, au sujet duquel Lyon risque de se montrer gourmand.

Eté flamboyant, automne compliqué : l'OL a-t-il voulu secouer Houssem Aouar ?

Une touche en Turquie pour Jesé ?

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec le PSG, Jesé pourrait rebondir en Turquie. Le média turc Fanatik révèle en effet que les discussions entre l'ancien Madrilène et Fenerbahçe se seraient intensifiées au cours des dernières heures.

Notre avis : Fenerbahçe, ce n'est plus ce que c'était. Et le fait que le club stambouliote s'intéresse à un joueur dont la carrière est à l'arrêt depuis quatre ans ne fait que démontrer cette triste réalité.

Éternel retour, mieux payé que Sarabia ou Bernat : Jesé, symbole du fiasco de 2016

Les Wolves pistent Jovic

Cela fait un an et demi que Luka Jovic est arrivé au Real Madrid et, pour l'instant, ce transfert est un flop total. Selon Skysports, Wolverhampton aimerait relancer l'international serbe, qui tiendrait le rôle de doublure de Raul Jimenez, opéré du crâne il y a un mois.

Notre avis : Avec davantage de confiance, Jovic peut faire de sacrés dégâts. Il l'a prouvé en Bundesliga, et il pourrait encore le faire en Premier League. Les Wolves ont raison de se positionner sur ce dossier.

Seit 2019 bei Real Madrid unter Vertrag: Luka Jović. Crédit: Getty Images

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi 25/12/2020 À 19:32