Transferts

Le PSG en discussion avec Pogba

Alors que l'intérêt des dirigeants parisiens pour Paul Pogba fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs jours, Téléfoot confirme des contacts entre Leonardo et Mino Raiola, agent du joueur de Manchester United. Actuellement en vacances, l'international français de 28 ans doit décider, la semaine prochaine, quelle direction il souhaite donner à son avenir.

Notre avis : Reste à savoir comment le PSG pourra financer cette opération sans vendre de joueurs au préalable.

Paul Pogba lors de Leicester City - Manchester United en FA Cup le 21 mars 2021 Crédit: Getty Images

Griezmann toujours un peuplus proche de l'Atlético ?

Les médias espagnols remettent une pièce dans la machine concernant un possible échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. La Vanguardia assure que le Français ne serait pas fermé à l'idée d'un départ mais voudrait un projet sportif intéressant. Sport annonce que Griezmann souhaiterait retourner à l’Atlético Madrid tandis que Mundo Deportivo, qui fait de nouveau sa Une sur le sujet, explique dans son édition en quoi un tel échange serait bénéfique pour les deux clubs.

Notre avis : L'idée commence doucement à prendre forme.

Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ?

Burnley prêt à miser gros sur Cornet

Maxwell Cornet semble avoir l'embarras du choix. Selon The Sun, le gaucher lyonnais plait beaucoup à Burnley qui est même enclin à mettre 15 millions d'euros sur la table pour convaincre les Gones. Le Hertha Berlin est également intéressé et pourrait faire grimper les enchères pour l'international ivoirien de 24 ans.

Notre avis : Une piste intéressante pour le joueur s'il souhaite changer d'air et pour l'OL pour renflouer ses caisses.

Bellerin dans le viseur de l'Inter

Après avoir joliment vendu Achraf Hakimi au PSG, l'Inter cherche maintenant son remplaçant. Selon Sky Italia, les Nerazzurri ont ciblé Hector Bellerin et discutent avec Arsenal autour d'un prêt payant pour l'Espagnol de 26 ans. Hans Hateboer de l'Atalanta Bergame plait aussi aux dirigeants interistes.

Notre avis : L'Inter reste en proie à des difficultés financières et va devoir se montrer convaincante.

Hector Bellerin Crédit: Getty Images

Newcastle s'intéresse aussi à Kamara

Alors que le mercato estival de l'OM est très animé du côté des arrivées, le dossier Boubacar Kamara n'est toujours pas réglé. Le défenseur et milieu de terrain de 21 ans, en fin de contrat l'année prochaine avec son club formateur, pourrait être transféré cet été. Alors que l'AC Milan ou encore Chelsea semblent être intéressés par son profil, c'est Newcastle qui serait entré dans la danse selon les informations du Mirror. L'OM attend une offre de 15 millions d'euros pour vendre son minot.

Notre avis : A ce prix, l'OM devrait facilement trouver preneur en Premier League.

Boubacar Kamara (Marseille) Crédit: Getty Images

Caleta-Car parti pour rester à l'OM

Duje Caleta-Car dispose d'un bon de sortie mais le club phocéen n'est pas prêt à le brader pour autant. Les dirigeants olympiens souhaitaient alléger leur masse salariale en cédant le défenseur central mais ils n'ont encore reçu aucune offre intéressante pour le moment comme le rapporte La Provence. L'OM est donc prêt à conserver le Croate de 24 ans.

Notre avis : Les dirigeants olympiens disposent encore de quelques semaines pour trouver un point de chute à l'international croate qui plaisait à Liverpool l'hiver dernier.

Sorti sur blessure face à Bordeaux (3-1), le défenseur marseillais Duje Caleta-Car pourrait manquer à l'appel lors du match de Ligue des champions face à l'Olympiakos Crédit: Getty Images

Monaco attend Jakobs

L'affaire se précise. Dans les tuyaux depuis quelques jours, l'arrivée d'Ismail Jakobs à l'AS Monaco n'est plus qu'une question d'heures selon RMC Sport. Le club de la Principauté et Cologne finalisent un accord autour de 6,5 millions d'euros pour le transfert de l'ailier gauche de 21 ans. Jakobs arrivera ensuite sur le Rocher pour passer sa visite et signer un contrat de 5 ans.

Notre avis : Un joueur prometteur qui peut évoluer sur tout le côté gauche et qui devrait vite trouver ses marques à l'ASM.

Ismail Jakobs Crédit: Getty Images

Ballo-Touré vers le Milan

Si Monaco s'apprête à recruter Jakobs, c'est pour remplacer Fodé Ballo-Touré toujours selon RMC Sport. L'ancien Lillois est en instance de départ après des négociations avancées avec l'AC Milan. Le club lombard et celui de la Principauté devraient bientôt trouver un terrain d'entente au sujet du latéral gauche de 24 ans.

Notre avis : Une belle destination pour Ballo-Touré même s'il sera la doublure de Theo Hernandez.

Fode Ballo-Touré (Monaco) face à Lamine Fomba lors de Monaco-Nîmes Crédit: Getty Images

Everton en pince pour Saint-Maximin

Brillant avec Newcastle la saison dernière, Allan Saint-Maximin voit logiquement sa cote grimper. Selon le Daily Mirror, l'ailier français de 24 ans est dans le viseur d'Everton car il plait beaucoup au nouveau coach Rafael Benitez. Les Toffees sont prêts à mettre 60 millions d'euros sur la table. Les Magpies en réclameraient 70.

Notre avis : Les positions des deux clubs ne semblent pas très éloignées mais Saint-Maximin a prolongé son contrat en octobre dernier et pourrait vouloir rester à Newcastle.

Allan Saint-Maximin (Newcastle) Crédit: Getty Images

Bientôt un nouveau bail pour Chiellini

La Juventus va miser sur la continuité. Selon Sky Italia, si Giorgio Chiellini est désormais libre après la fin de contrat avec la Vieille Dame, cela ne durera pas longtemps. Le défenseur central de 36 ans qui disputera la finale de l'Euro avec l'Italie ce dimanche soir signera un nouveau bail avec le club turinois la semaine prochaine.

Notre avis : Une décision logique au vu des performances du joueur. La charnière Bonucci-Chiellini va encore sévir sur les pelouses de Serie A.

Giorgio Chiellini Crédit: Getty Images

Ripart pisté par Troyes et Nantes

Renaud Ripart ne devrait pas s’éterniser du côté de Nîmes, relégué en Ligue 2. Auteur de 11 buts la saison dernière, le joueur de 28 ans serait dans les petits papiers de Troyes et de Nantes selon RMC Sport. Grâce à une offre supérieure, Nantes tiendrait actuellement la corde pour s’offrir le renfort du milieu de terrain.

Notre avis : En plus de ses qualités techniques, la force de caractère de Ripart fera du bien aux Canaris.

Ripart au duel lors de Nîmes - Reims Crédit: Getty Images

Luiz Gustavo dans le viseur de l'OL ?

Et si l'ancien capitaine de l'OM faisait son retour en France ? D'après le média turc A Spor, Luiz Gustavo, qui évolue actuellement au Fenerbahçe, intéresserait Juninho. Le directeur sportif de l'OL se serait renseigné concernant son compatriote de 33 ans. Une information surprenante quand l'on sait que l'OL cherche plutôt à dégraisser son effectif dans le secteur du milieu de terrain.

Notre avis : Si Lyon cède certains de ses joueurs, la piste Luiz Gustavo prendra de l'épaisseur.

