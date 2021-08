Un prix finalement plus élevé pour Shaqiri ?

Ces dernières heures, plusieurs sources faisaient état d'un transfert imminent du milieu offensif suisse Xherdan Shaqiri à l'OL. Le schéma était le suivant : Lyon proposait 6 millions d'euros, Liverpool en voulait environ 8, et le club rhodanien avait un accord avec le joueur. Mais Sky Sports indique désormais que les Reds réclament... 15 millions d'euros pour le gaucher, qui n'a plus qu'un an de contrat, mais qui en avait un autre en option. L'Equipe indique de son côté que seul un accord avec le joueur a été trouvé.

Notre avis : Liverpool est bien gourmand pour un joueur qu'il utilise très peu.

Bernardo Silva refuse Arsenal

Selon le journaliste portugais Felipe Dias, interrogé par Transfer Talk, Bernardo Silva, qui souhaite quitter Manchester City, a refusé l'idée d'un éventuel transfert à Arsenal. S'il n'est pas précisé à quel point l'approche des Gunners était concrète, l'ailier portugais aimerait en tout cas rejoindre le FC Barcelone, ce qui est impossible dans le contexte actuel. L'interrogation sur son futur est donc totale.

Notre avis : Bernardo Silva a annoncé vouloir partir mais n'a aucune piste sérieuse. Une situation bien inconfortable.

L'Atlético prêt à casser sa tirelire pour Vlahovic ?

Selon Sky Italia, l'Atlético Madrid serait prêt à dégainer une offre de 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Fiorentina. Le buteur serbe de 21 ans, qui n'a plus que deux ans de contrat, a inscrit 21 buts en 37 matches de Serie A la saison dernière.

Notre avis : Le marché des attaquants. Une belle saison, et c'est l'explosion de la valeur.

Chelsea ne payera pas la clause de Koundé

Alors que Thomas Tuchel aurait fait de Jules Koundé sa priorité pour renforcer sa défense, les Blues ne payeront pas la clause libératoire du joueur, fixée à 80 millions d'euros. Le club londonien voudrait plutôt intégrer un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix. Le London Evening Standard parle ainsi de Kurt Zouma.

Notre avis : Les échanges sont très rares à ce niveau. Si Chelsea veut vraiment Koundé, il faudra sortir le chéquier.

L'Inter suit Insigne…

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan suivrait Lorenzo Insigne (30 ans), qui sera en fin de contrat avec le Napoli en juin 2022. Le club lombard, qui a cédé Achraf Hakimi et Romelu Lukaku, pourrait proposer une offre de 20 millions d'euros pour l'ailier champion d'Europe.

Notre avis : Remplacer Lukaku est impossible. Mais compenser son départ par Insigne aurait de l'allure.

… et va s'offrir Dumfries

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano et plusieurs médias italiens, l'Inter Milan aurait trouvé un accord avec le PSV Eindhoven pour le transfert de Denzel Dumfries (25 ans), à auteur d'environ 15 millions d'euros bonus compris. Le latéral droit, très offensif, avait marqué les esprits lors de l'Euro avec les Pays-Bas. Il se serait entendu de son côté avec le club lombard, qui va devancer Everton sur ce coup-là. Visite médicale à venir dans les prochains jours.

Notre avis : Dans l'idée, c'est le type de joueur qu'il fallait pour remplacer Hakimi.

Cunha comme plan B pour la Roma

Selon le Corriere dello Sport, le directeur général de l'AS Rome, Tiago Pinto, est aujourd'hui à Londres pour tenter de finaliser le transfert de Tammy Abraham. Mais en cas d'échec dans ce dossier, l'autre piste étudiée mène à Matheus Cunha, l'attaquant brésilien du Hertha Berlin, fraîchement médaillé d'or olympique avec le Brésil, et buteur en finale contre l'Espagne.

Notre avis : Il serait intéressant de savoir quels sont les projets de Mourinho dans le jeu. Car son profil est très différent de celui d'Abraham.

Benfica vise Umtiti

Selon les informations du média portugais Record, Benfica aurait inscrit le nom de Samuel Umtiti dans ses petits papiers, notamment à cause de la blessure à une cheville du Belge Jan Vertonghen pendant l'Euro. Jorge Jesus, l'entraîneur du club lisboète, veut avoir un autre défenseur central gauche pour consolider son 3-4-3. Ainsi Benfica pourrait transmettre une offre de 10 millions d'euros, souligne le quotidien Sport.

Notre avis : Umtiti est dans le flou depuis trop longtemps et aurait tout intérêt à partir rapidement.

Koeman recalé par sa direction

Alors que Mundo Deportivo indique que le technicien néerlandais souhaite recruter un attaquant, Sport explique de son côté que Koeman souhaite un buteur... et un milieu de terrain supplémentaire. Mais sa direction lui aurait signifié que personne ne serait recruté. Seul un départ de Martin Braithwaite pour un bon prix pourrait éventuellement ouvrir la porte à un nouvel attaquant. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas va donc devoir, très certainement, se contenter de son effectif actuel.

Notre avis : L'été sera rude à Barcelone.

Un nouvel attaquant pour Nantes

Le FCN a officialisé jeudi soir l'arrivée de l'attaquant de La Gantoise Osman Bukari, qui arrive sous la forme d'un prêt sans option d'achat. L'international ghanéen de 22 ans reste sur une saison à 4 buts et 6 passes décisives en 25 matches de Jupiler League.

Notre avis : Une découverte de plus pour la Ligue 1. Et surtout un renfort de plus pour les Canaris après les arrivées de Rémy Descamps et Wylan Cyprien.

Ounas refuse la MLS

Selon la Gazzetta dello Sport, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a accepté une offre de 13 millions d'euros du CF Montréal (anciennement Impact Montréal) pour son ailier Adam Ounas. Mais l'ailier algérien a tout simplement refusé cette possibilité, désireux de rester en Europe. Le joueur de 24 ans a été prêté à Nice, Cagliari et Crotone ces derniers mois, ne s'étant pas imposé depuis son arrivée en provenance de Bordeaux.

Notre avis : Ounas a du talent et a raison d'insister pour le prouver dans un championnat majeur.

