Il aura été l'une des principales animations du mois de mercato hivernal. Dayot Upamecano, le solide défenseur de Leipzig, ne manque pas de courtisans sur la scène européenne. Sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2023, il était déjà acté que le Français quitterait les Rotten Bullen après quatre ans et demi de bons et loyaux services. D'après L'Equipe et RMC Sport, le joueur de 22 ans a tranché et rejoindra le Bayern Munich la saison prochaine.