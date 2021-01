Upamecano entre le Bayern et la Premier League

Dayot Upamecano n'est pas encore un joueur du Bayern Munich. Si une rencontre a bien eu lieu entre le directeur sportif du club bavarois et l'agent du joueur Volker Struth, ce dernier a rappelé pour Sport1 que le défenseur français n'avait pas encore fait son choix : "Salihamidzic (DS du Bayern, ndlr) réalise un grand travail et a trouvé un point d'entente avec nous. Seule la Premier League reste dans les enchères. Il y a encore deux grandes équipes d'Angleterre en négociations. Nous allons décider bientôt". Le dossier Upamecano devrait donc prochainement prendre fin, avec l'annonce de la future destination du joueur de 22 ans.

Notre avis : L'agent a raison de maintenir le suspense autour de son joueur, mais Upamecano semble malgré tout promis au Bayern Munich.

Manchester United entre dans la danse pour Ramos

Alors que la situation autour de sa prolongation au Real Madrid n'a pas évolué, Sergio Ramos devrait, si on en reste là, plier bagage et partir libre en juin prochain. Le PSG a déjà fait part de son intérêt pour le défenseur espagnol, mais As rapporte que Manchester United est entré dans les discussions pour signer le joueur de 34 ans. Les Red Devils veulent renforcer leur défense et s'offrir le luxe de pouvoir compter sur un défenseur de classe mondiale sans dépenser la moindre indemnité de transfert. Le joueur serait lui intéressé par l'idée d'évoluer en Premier League.

Notre avis : La Premier League est-elle seulement prête pour une charnière centrale Maguire-Ramos ?

Et maintenant, Liverpool cible Diop

Plombé par les blessures en défense centrale, Liverpool mutliplie les pistes pour se renforcer à ce poste. La dernière en date mène à Issa Diop, l'ancien Toulousain aujourd'hui à West Ham. Les Hammers ne veulent pas prêter leur joueur, mais un compromis pourrait être trouvé pour un prêt de six mois avec obligation d'achat cet été, selon le Daily Star. Le Français n'a plus joué en Premier League depuis le 16 décembre et compte seulement quatre apparitions en championnat cette saison.

Notre avis : Les Reds semblent désespérés pour leur défense centrale, à juste titre. La dernière journée du mercato pourrait être décisive pour leur saison.

Olivier Ntcham a aussi la cote en Ligue 1

Il était question d'un intérêt de Newcastle pour Olivier Ntcham dans la journée d'hier. Sky Sports révèle ce dimanche que le dernier club en date à s'être manifesté pour accueillir le milieu de terrain français n'est autre que l'Olympique de Marseille. En partance du Celtic Glasgow après quatre saisons passées en Ecosse, le joueur de 24 ans donnerait sa préférence à un retour en France, où Lyon le suit également depuis quelque temps.

Notre avis : Le joueur a davantage le profil de Morgan Sanson que tous les autres noms évoqués pour le remplacer ces derniers jours.

Rennes au cœur d'un échange Rugani-N'Koulou

Le défenseur italien Daniele Rugani est une des grosses déceptions du dernier mercato rennais. Prêté par la Juventus et apparu seulement à deux reprises avec les Bretons, le joueur de 26 ans pourrait mettre fin à son prêt et retourner en Italie. Le média Calciomercato rapporte que le Stade Rennais et le Torino seraient intéressés par un échange entre le défenseur italien et Nicolas N'Koulou, en fin de contrat l'été prochain avec le Toro. Le montage pourrait être réalisé avec un prêt de Rugani par la Juventus au Torino, et une arrivée à moindre coût de l'international camerounais au Stade Rennais. Trois ans après son départ de Lyon, N'Koulou pourrait ainsi signer à 30 ans son retour en Ligue 1.

Notre avis : L'opération semble sur le papier aussi belle que compliquée à réaliser.

Ndombele ne ferme pas la porte au PSG

Auteur de bonnes performances depuis quelques semaines avec Tottenham, Tanguy Ndombele va mieux, et a évoqué sa situation dans un entretien pour l'émission Téléfoot. Assez proche de Kylian Mbappé, l'ancien Lyonnais a notamment répondu aux questions sur un avenir au PSG. "Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui ça se passe bien à Tottenham. On verra, pourquoi pas plus tard", a déclaré l'international français.

Notre avis : A son meilleur niveau, Ndombele offre un profil qui diffère de tous les milieux parisiens actuels. A suivre d'ici quelques mois…

Cozza veut quitter Montpellier

L'international Espoirs français Nicolas Cozza fait l'objet d'une offre de prêt venant d'Espagne d'après L'Equipe. Le club de Valladolid se proposerait pour accueillir le latéral gauche de 22 ans, qui veut quitter son club de Montpellier pour avoir davantage de temps de jeu, notamment en vue de l'Euro Espoirs et des JO de Tokyo cette année. Un désir qui passe mal auprès de son président Laurent Nicollin. "Quand un gamin de 22 ans ne joue que quatre matches sur cinq et veut partir car il estime qu'il est le plus beau et le plus fort, cela m'agace et m'insupporte. Je ne retiens personne" s'est agacé le dirigeant dans un entretien pour Midi-Libre.

Notre avis : Cozza est-il vraiment en danger chez les Espoirs en restant à Montpellier ? Pas certain…

Nicolas Cozza (Montpellier) Crédit: Getty Images

Sanabria transféré du Betis au Torino

Antonio Sanabria retrouve la Serie A. Après un passage remarqué du côté du Genoa, l'attaquant paraguayen est officiellement transféré du Bétis Séville au Torino, contre un montant proche des 10M€. Le joueur de 24 ans s'est engagé pour quatre saisons et demie avec le club italien.

Notre avis : Le montant du transfert peut sembler élevé sur ce mercato à la baisse. Au buteur de montrer qu'il vaut une telle somme désormais.

Khedira va retourner en Allemagne

Mis au placard à la Juventus cette saison, Sami Khedira va retrouver un club très prochainement. Kicker annonce que le milieu de terrain de 33 ans va s'engager avec le Hertha Berlin très prochainement. L'international allemand doit encore passer sa visite médicale, afin de retourner en Allemagne, presque onze ans après avoir quitté la Bundesliga.

Notre avis : De toute évidence, Khedira est mieux sur les terrains qu'enfermé au placard de la Juventus Turin.

Juventus player Sami Khedira during the UEFA Champions League training session Crédit: Getty Images

