Dybala, de la Juve... à l'Inter ?

C'est une information qui a fait la Une des quotidiens sportifs italiens ce vendredi. En fin de contrat avec la Juventus Turin, Paulo Dybala, qui semblait proche d'une prolongation, pourrait finalement quitter le navire bianconero. "Il ne sent plus la confiance du club", peut-on notamment lire en Une de La Gazzetta dello Sport. De plus, les dirigeants piémontais auraient revu leur offre salariale du joueur, qui aurait dû toucher une dizaine de millions d'euros mais devrait finalement se contenter de moins. Résultat, l'Inter Milan aurait "déjà une offre" prête pour le récupérer en fin de saison.

Ad

Notre avis : Beppe Marotta, le dirigeant de l'Inter, connaît bien le joueur et adore les coups "gratuits". Alors, méfiance...

Transferts Plus d'opérations, moins d'argent : Le montant des transferts au plus bas depuis cinq ans IL Y A 12 HEURES

Guardiola veut absolument Haaland

Après l'échec de la piste Harry Kane l'été dernier, Pep Guardiola souhaite ardemment aboutir à une recrue offensive de poids l'été prochain. Avec de surcroît les départs de Sergio Aguero et Ferran Torres depuis, le technicien espagnol aurait fait savoir à sa direction son désir de voir Erling Haaland rejoindre Manchester City. Selon As, il aurait demandé au board des Skyblues un effort conséquent pour recruter le Norvégien à l'issue de la saison, lui qui est toujours convoité par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Notre avis : Si c'est vrai, le Real et le Barça peuvent trembler.

Comment la haine entre Raiola et Guardiola pourrait coûter l'arrivée d'Haaland à City

Marquinhos va prolonger jusqu'en 2026

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours déjà, mais la prolongation de Marquinhos au PSG se précise un peu plus. D'après Julien Maynard, journaliste pour l'émission Téléfoot, le défenseur brésilien s'est mis d'accord avec le club parisien pour une prolongation jusqu'en 2026. L'officialisation ne devrait plus se faire attendre très longtemps.

Notre avis : Un grand soulagement pour le PSG. Le capitaine reste fidèle au poste.

Marquinhos, le défenseur du PSG. Crédit: Getty Images

Pas de retour à Chelsea pour Emerson

Alors que les rumeurs de la presse britannique évoquaient un retour d'Emerson Palmieri à Chelsea dès cet hiver, le latéral italien devrait rester en prêt à Lyon jusqu'à la fin de saison. L'information a été confirmée par Peter Bosz en conférence de presse. "On va garder Emerson", a notamment déclaré le Néerlandais.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour l'OL.

Tacle appuyé à Juninho, Bosz fragilisé et manque de classe : Mais à quoi joue Aulas ?

Lille a trouvé le successeur d'Ikoné

C'est désormais officiel : Lille a recruté Edon Zhegrova contre environ 7 millions d'euros. L'ailier international kosovar, qui a signé 4 buts et 6 passes décisives avec le FC Bâle cette saison, est un atout offensif prometteur de 22 ans. Il vient pour remplacer numériquement Jonathan Ikoné, parti à la Fiorentina contre 15 millions d'euros.

Notre avis : Un gaucher dribbleur, prometteur et auteur d'une bonne saison. Mais ça reste un pari.

Edon Zhegrova (FC Bale), futur joueur du LOSC ? Crédit: Getty Images

Barça comme Bayern sont toujours à l'affût pour Christensen

En fin de contrat dans six mois, Andreas Christensen n'a toujours pas prolongé avec Chelsea. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont grandement intéressés à l'idée de signer libre le Danois de 25 ans. La propsosition des Blues est aussi toujours sur la table. La décision du défenseur central sera bientôt prise.

Notre avis : Des trois clubs, la proposition sportive du Bayern semble être la plus alléchante.

L'arrivée de Bakambu ne pousse pas Milik vers la sortie

Lors de la présentation de son nouvel attaquant Cédric Bakambu, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a logiquement été interrogé sur un départ d'Arkadiusz Milik, convoité par la Juventus Turin. Le dirigeant espagnol n'a pas fait de détails dans la réponse : "Absolument pas !"

Notre avis : Là où on pouvait voir un signe de départ du Polonais, le président a été ferme. L'effectif de Marseille est encore bien garni.

La Juve va faire une offre pour Aubameyang

Encore plus après la lourde blessure de Federico Chiesa, la Juventus se cherche une remplaçant en attaque. Elle semble l'avoir trouvé en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Plus que jamais sur le départ d'Arsenal, le Gabonais de 32 ans est pisté par la Vieille Dame, qui va soumettre une offre aux Gunners d'après le Sun.

Notre avis : Ce serait une belle porte de sortie pour Aubam'. Bien mieux que Newcastle ou Burnley...

Neres file au Shakhtar

Dans un communiqué officiel, l'Ajax Amsterdam a officialisé le départ de David Neres au Shakhtar Donetsk. Une indemnité aux alentours de 16 millions d'euros (bonus compris) est confirmée par le club néerlandais.

Notre avis : Le club ukrainien poursuit sa tradition des joueurs brésilien, et l'Ajax signe une belle vente.

Séville s'offre Corona

Jésus "Tecatito" Corona signe officiellement le FC Séville. L'ailier mexicain a rejoint le club andalou en provenance du FC Porto, jusqu'en 2025. Un temps pisté par l'OL, Corona a fait le choix de rejoindre l'actuel dauphin de Liga, contre un montant estimé à 3,5 millions d'euros. Il portera le numéro 9 avec les Sévillans.

Notre avis : A ce prix là, l'OL peut avoir des regrets.

Nani signe à Venise

Le tour du monde de Nani (35 ans) continue. Le champion d'Europe portugais vient de s'engager avec Venise ce vendredi. L'ailier gauche d'Orlando, qui a vu son contrat expirer, a signé jusqu'en juin 2023 avec l'actuel 17e de Serie A.

Notre avis : Venise cherchait un renfort d'expérience pour sa course au maintien. Nani, c'est du luxe !

Grosicki vers un retour en Ligue 1

Notamment passé par Rennes de 2014 à 2017, Kamil Grosicki pourrait revenir en Ligue 1 cet hiver. L'Equipe rapporte que le FC Lorient aimerait recruter l'international polonais, pour l'associer Terem Moffi en attaque. A 33 ans, Grosicki joue actuellement avec le club polonais de Pogon Szczecin, et signe une belle saison (3 buts et 4 passes décisives). Il ne serait pas contre l'idée d'un retour en France, même si son contrat jusqu'en juin 2023 pourrait poser problème.

Notre avis : Un gros coup pour les Merlus, même si rien ne semble encore fait.

Kamil Grosicki Crédit: Getty Images

Le PSG officialise un départ

Ce vendredi matin, le PSG a officialisé le départ de Bandiougou Fadiga à l'Olympiakos dans le cadre d'un "transfert définitif". "Le club remercie Bandiougou pour son implication lors de ses années de formation au Paris Saint-Germain et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière à l’Olympiakos FC", a précisé le communiqué.

Notre avis : Ce départ était attendu. Le joueur voulait plus de temps de jeu.

Transferts Pepi, à l'assaut de l'Europe et symbole des progrès de la formation américaine IL Y A UN JOUR