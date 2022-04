Manchester City pousse pour Haaland

D'après les informations de Fabrizio Romano, Manchester City fait "tout son possible" pour obtenir la signature d'Erling Haaland et va lancer une nouvelle offensive "dans les prochains jours". Le journaliste italien précise que le Norvégien n'aurait pas encore pris sa décision alors que le Real Madrid est toujours sur les rangs.

Ad

Notre avis : Le profil d'Erling Haaland manque à l'attaque de Manchester City. Son arrivée rendrait l'équipe de Pep Guardiola encore plus équilibrée que jamais.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé jeudi HIER À 17:10

Le Barça voit l'avenir avec Aubameyang

Il sera notre numéro 9 la saison prochaine, a-t-il déclaré. Nous sommes plus que satisfaits de lui et de ses performances." Lié au Barça jusqu'en 2025, Avant le quart de finale retour de Ligue Europa Barcelone-Eintracht Francfort (2-3), Mateu Alemany, le directeur sportif des Blaugrana, a rappelé que le club catalan comptait sur Pierre-Emerick Aubameyang (ndlr : 10 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée) à l'avenir. ", a-t-il déclaré.." Lié au Barça jusqu'en 2025, le joueur a négocié la possibilité de partir dès la fin de saison 2022-23.

Notre avis : Au regard des statistiques de l'ex-Stéphanois, le Barça pourrait passer son tour sur le dossier Erling Haaland.

... et serait proche de boucler l'arrivée d'Azpilicueta

Lié à Chelsea jusqu'en juin 2023, Cesar Azpilicueta pourrait partir cet été après dix ans de bons et loyaux services. Selon Sport, l'ancien Marseillais serait proche de rejoindre le FC Barcelone et aurait fait part de son intention d'évoluer avec le club catalan.

Notre avis : Une bonne recrue à venir pour le Barça.

Gabriel rappelle son attachement à Arsenal

Ce mardi, le quotidien Sport annonçait que le FC Barcelone était intéressé par Gabriel. Mais l'ancien Lillois a rappelé son attachement à Arsenal, qu'il a rejoint en 2020, en conférence de presse. "Je me sens chez moi dans ce club. C'est agréable de faire partie de cette équipe. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Je suis très heureux ici", a indiqué le défenseur brésilien de 24 ans, sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2025.

Notre avis : Avec de telles déclarations, difficile d'imaginer un départ de Gabriel cet été.

Le PSG piste Adeyemi

D'après Sky Sports, le Borussia Dortmund serait tombé d'accord avec le Red Bull Salzbourg pour le transfert de Karim Adeyemi. En revanche, l'international allemand ne se serait pas encore entendu avec le BvB. La cause ? Le joueur de 20 ans serait toujours en discussions avec le PSG, Liverpool et Leipzig.

Notre avis : Rien ne semble encore joué concernant l'avenir de la jeune pépite allemande.

Adeyemi, la machine à provoquer les penalties que le Bayern a laissée filer… il y a dix ans

Cuadrado prolonge avec la Juventus

Après Mattia Perin jeudi, la Juventus a prolongé vendredi le contrat de Juan Cuadrado jusqu'en juin 2023. Le dernier bail de l'arrière droit international colombien de bientôt 34 ans (ndlr : le 26 mai) expirait à l'issue de l'exercice en cours. Cette saison, il est le joueur le plus utilisé en championnat par Massimiliano Allegri, avec Alvaro Morata (30 matches tous les deux).

Notre avis : L'ancien joueur de Chelsea reste une valeur sûre de la Juventus cette saison et les Bianconeri ont choisi de miser sur la continuité.

Cabella prêt à poursuivre l'aventure avec Montpellier ?

Rémy Cabella, arrivée au printemps à Montpellier après avoir mis fin à son engagement avec Krasnodar à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine, a affirmé vendredi qu'il n'écartait pas l'idée de poursuivre l'aventure avec le champion de France 2012 au-delà de la saison actuelle. "Continuer ici ? J’y pense, pour moi le plus important c’est le football et être heureux en jouant. Je veux bien finir la saison et puis si ça se passe bien, pourquoi pas", a-t-il indiqué.

Notre avis : A 32 ans, Rémy Cabella aurait encore beaucoup à apporter à Montpellier.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé mercredi 13/04/2022 À 16:09