Rüdiger vers le Real Madrid

Alors que Thomas Tuchel a annoncé ce week-end qu'Antonio Rüdiger allait quitter Chelsea libre à l'issue de la saison, le journaliste Fabrizio Romano a révélé ce lundi que le défenseur international allemand avait trouvé un accord verbal avec le Real Madrid. Même si rien n'a encore été signé, le joueur de 29 ans devrait signer un bail de quatre ans avec les Merengues. Les médias britanniques ont confirmé l'information.

Notre avis : Un an après David Alaba, c'est un nouveau transfert à moindre coût pour le Real Madrid.

Manchester City favori dans le dossier Haaland ?

Sur son compte Twitter, Jan Aage Fjortoft, vu comme le porte-parole officieux de la famille Haaland, a affirmé que Manchester City était favori pour accueillir le buteur norvégien la saison prochaine. "Le Real Madrid serait en deuxième position", a-t-il précisé tout en ajoutant qu'aucun accord n'avait été trouvé à ce jour.

Notre avis : Voir Erling Haaland porter le maillot des Citizens, dix-neuf ans après son père, cela pourrait être l'une des belles histoires du prochain mercato.

Marquinhos rappelle son attachement au PSG

Dans un entretien accordé dimanche soir au Canal Football Club, Marquinhos a rappelé une nouvelle fois qu'il voulait jouer de longues années avec le PSG. "Aujourd'hui, je ne pense pas à quitter Paris, ce n'est pas dans mes plans. Si possible, j'aimerais faire toute ma vie ici. Cela m'irait très bien et j'en serais très heureux", a indiqué le défenseur et capitaine du champion de France.

Notre avis : Après de tels propos, la balle est dans le camp de la direction parisienne concernant la prolongation de Marquinhos, lié au PSG jusqu'en juin 2024.

"Il y a un vrai risque que Navas et Donnarumma soient encore là la saison prochaine"

Le Barça reste ferme pour De Jong

Alors que le nom de Frenkie de Jong est évoqué du côté de Manchester United depuis quelques jours, Jordi Cruyff, le conseiller technique du FC Barcelone, a effectué une mise au point très ferme sur ce dossier. "Nous n'allons pas le vendre. C'est un joueur très apprécié au sein du club", a-t-il affirmé à Movistar.

Notre avis : Frenkie de Jong réalise sa meilleure saison avec le Barça depuis son arrivée en 2019. Un départ ne semble pas à l'ordre du jour.

Frenkie de Jong, arrivé au Barça à l'été 2019. Crédit: Getty Images

... et s'apprête à prolonger le contrat de Gavi

D'après les informations de Mundo Deportivo, la direction du FC Barcelone va rencontrer l'agent de Gavi la semaine prochaine en vue d'une éventuelle prolongation de contrat. Le milieu international espagnol de 17 ans est pour l'instant lié à son club formateur jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Le Barça a raison de vite vouloir sécuriser son jeune talent, très souvent titulaire en cette saison 2021-22.

Cabot va signer à Lens

Selon L'Equpe, Jimmy Cabot va quitter Angers pour le RC Lens en fin de saison. Les deux clubs auraient trouvé un accord aux alentours des 2 millions d'euros. Le quotidien affirme qu'il pourrait remplacer Jonathan Clauss, en fin de contrat l'année prochaine mais qui n'a toujours pas prolongé.

Notre avis : Lens a flairé le joli coup avec Cabot.

Abraham dans le viseur d'Arsenal

The Daily Star, Arsenal serait très intéressé par l'attaquant international anglais de 24 ans et pourrait proposer une offre de 60 millions d'euros. Le tabloïd précise que l'ancien joueur de Chelsea ne serait pas opposé à un retour en Angleterre. Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues cette saison avec la Roma , Tammy Abraham attise les convoitises. D'après, Arsenal serait très intéressé par l'attaquant international anglais de 24 ans et pourrait proposer une offre de 60 millions d'euros. Le tabloïd précise que l'ancien joueur de Chelsea ne serait pas opposé à un retour en Angleterre.

Notre avis : Après avoir payé 40 millions d'euros l'été dernier, la Roma pourrait bien faire monter les enchères dans les prochaines semaines.

