Le Bayern Munich ne lâche pas Dembélé

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n'a pas encore prolongé avec les Blaugrana. Ainsi, le Bayern Munich est toujours prêt à sauteur sur l'occasion. Selon L'Equipe, le champion d'Allemagne en titre pourrait lui proposer un contrat de quatre ans et un salaire d'environ 18 millions d'euros par an. Sur ce dossier, le PSG reste également à l'affût.

Notre avis : Le temps presse pour le Barça s'il ne veut pas laisser partir libre l'ancien Rennais, acheté quelque 140 millions d'euros à l'été 2017.

Le Barça ne dépassera pas 35 millions pour Lewandowski

Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol précise que l'actuel deuxième de Liga pourrait inclure Memphis Depay dans l'opération. Robert Lewandowski a confirmé ses envies de départ du Bayern Munich samedi dernier. Ainsi, le FC Barcelone est prêt à récupérer l'attaquant international polonais, sous contrat avec le club bavarois jusqu'en juin 2023, mais il ne proposera pas plus de 35 millions d'euros, annonce ce mardi. Le quotidien espagnol précise que l'actuel deuxième de Liga pourrait inclure Memphis Depay dans l'opération.

Notre avis : L'homme aux 50 buts toutes compétitions confondues cette saison va sûrement attiser les convoitises... et le Bayern Munich pourrait faire monter les enchères.

... et vise Koundé

Toujours d'après Mundo Deportivo, Jules Koundé serait sur les tablettes du FC Barcelone, dont la priorité en défense resterait Kalidou Koulibaly. Le défenseur international français du FC Séville, qui est très apprécié par Xavi, est également ciblé par Chelsea.

Notre avis : Au regard de ses finances, le Barça pourra difficilement proposer une offre alléchante à Séville.

Le PSG va rediscuter avec les agents de Xavi Simons

Alors que Xavi Simons sera en fin de contrat avec le PSG dans 44 jours, le club de la capitale va prochainement rediscuter d'une éventuelle prolongation avec les agents du milieu néerlandais de 19 ans, révèle le journaliste Fabrizio Romano. Cette saison, Xavi Simons a joué six matches de L1 et pour rempiler, le joueur réclamera plus de temps de jeu.

Notre avis : Pour l'instant, le PSG ne semble pas en ballotage favorable sur ce dossier.

La Juventus aurait trouvé un accord avec Di Maria et Perisic

Outre Paul Pogba, dont l'avenir a été évoqué lundi à Turin, la Juventus continue de négocier pour attirer Angel Di Maria, qui sera en fin de contrat en juillet prochain avec le PSG. Selon La Gazzetta dello Sport, les Bianconeri auraient trouvé un accord de principe avec l'Argentin mais également avec Ivan Perisic, dont les négociations tardent à aboutir avec l'Inter.

Notre avis : Angel Di Maria devra retrouver du rythme s'il veut espérer s'imposer dans un club aussi prestigieux que la Juventus.

... et serait proche de prolonger le contrat de De Ligt

Selon Sky Italia, Matthijs de Ligt serait proche de prolonger son contrat avec la Juventus Turin, dont le bail actuel s'étend jusqu'en juin 2024. Le défenseur néerlandais, arrivé pour un transfert de 85 millions d'euros en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, devrait s'engager pour deux saisons supplémentaires.

Notre avis : Avec le départ de Giorgio Chiellini, la Juventus a raison de vouloir sécuriser le contrat de son défenseur de 22 ans.

Chiellini est prêt à tenter l'expérience en MLS

Alors qu'il quittera la Juventus Turin cet été, Giorgio Chiellini a assuré qu'il était prêt à tenter l'aventure en MLS. "Je suis prêt à tenter une aventure ailleurs qu'en Italie. C'est quelque chose dont j'ai toujours souhaité dans ma vie. Je vais bientôt prendre ma décision avec ma famille", a déclaré le champion d'Europe en titre à Sky Italia. Pour l'heure, Los Angeles FC se montrerait très insistant.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le football et une belle expérience en perspective pour Girgio Chiellini.

