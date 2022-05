J'ai parlé à Lewa, a expliqué le dirigeant. Dans la conversation, il m'a dit qu'il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation de contrat et qu'il aimerait quitter le club". Cette fois-ci, ce n'est plus une rumeur : Robert Lewandowski veut bien quitter le Bayern Munich . C'est Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club bavarois, qui l'a confirmé au micro de Sky ce samedi avant le duel face à Wolfsburg : ", a expliqué le dirigeant.".

En fin de contrat en juin 2023, le Polonais était en discussions depuis de longues semaines avec le Bayern pour une prolongation. Mais "Lewy" semble avoir fait le tour de la question. "Il m'a dit qu'il aimerait essayer autre chose", a encore expliqué Salihamidžić. Autrement dit, un nouveau challenge dans un nouveau championnat après dix ans passés à martyriser les défenses de Bundesliga. Le Barça est un candidat annoncé mais il risque de ne pas être le seul pour le buteur. Il risque surtout de se heurter à l'intransigeance du Bayern, qui ne veut pas entendre parler d'une vente.

"Notre attitude n'a pas changé : il a un contrat jusqu'au 30 juin 2023, c'est un fait", a confirmé Salihamidžić. Relancé sur l'hypothèse du départ de son attaquant vedette et sur les changements qu'il entraînerait, le dirigeant s'est montré très décontracté : "Je ne me préoccupe pas de ça, nous n'avons jamais changé de position", a-t-il dit. Autrement dit, Lewandowski s'annonce comme l'un des dossiers brûlants de l'été. Un de plus.

