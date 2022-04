Lewandowski va rester selon Nagelsmann

Lewy restera avec nous la saison prochaine", a martelé l'entraîneur du Bayern Munich, à propos de son attaquant sous contrat jusqu'en juin 2023. Alors que la chaîne polonaise TVP Sport a annoncé la semaine passée que Robert Lewandowski s'était mis d'accord avec le FC Barcelone , Julian Nagelsmann a remis les choses au clair ce jeudi en conférence de presse. "", a martelé l'entraîneur du Bayern Munich, à propos de son attaquant sous contrat jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Le Bayern Munich a la main sur ce dossier mais ne doit pas tarder à faire prolonger son buteur maison.

Gerrard a supervisé Kamara

Mais que faisait donc Steven Gerrard, mercredi, à l'Orange Vélodrome pour OM-Nantes ? Selon RMC Sport, la raison est simple : l'entraîneur d'Aston Villa était venu pour superviser Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille. La concurrence s'annonce toutefois rude, puisque le Borussia Dortmund et l'AS Rome seraient notamment à l'affût.

Notre avis : Kamara aura l'embarras du choix. Mais il vise probablement une grosse écurie de Premier League.

Quel avenir pour Zlatan ?

Toujours sur le flanc, Zlatan Ibrahimovic peine à donner un coup de main à l'AC Milan en cette deuxième partie de saison. Trop souvent blessé, le quadragénaire suédois va-t-il prendre sa retraite une fois cet exercice terminé ? "C'est moi qui décide quand arrêter", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux mercredi. Un rendez-vous a d'ores et déjà été fixé avec la direction milanaise, composée de Frederic Massara et Paolo Maldini, et qui devrait être confirmée malgré la vente probable du club lombard. S'il décide de prolonger, son salaire de 7 millions d'euros diminuera de moitié.

Notre avis : Sans Zlatan, Milan n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il est probablement temps de dire stop, son corps semble lui envoyer plusieurs messages...

Le crépuscule de Zlatan : "Son physique commence à lui dire d'arrêter"

Leipzig veut garder Nkunku

Interrogé mercredi avant la demi-finale de la Coupe d’Allemagne face à l’Union Berlin (2-1), Oliver Mintzlaff, patron du RB Leipzig, a annoncé vouloir conserver Christopher Nkunku. "Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire ici sur ARD : Nkunku sera à nouveau notre joueur la saison prochaine (...) Il était l'un de nos meilleurs joueurs dans la première moitié de la saison, même si cela ne s'est pas aussi bien passé que nous le savons. Avec notre entraîneur Domenico Tedesco, il a déclenché la prochaine étape de développement et il le fera durant la saison à venir", a-t-il expliqué.

Notre avis : Auteur d'une énorme saison, Nkunku va probablement recevoir plusieurs offres l'été prochain. Mais pour son parcours, une saison de plus à Leipzig pourrait être très utile.

Salzbourg officialise une recrue

Dans un communiqué publié jeudi, le Red Bull Salzbourg a officialisé l'arrivée de Fernando dos Santos Pedro, qui évoluait depuis 2018 au Shakhtar Donetsk. Le Brésilien, qui a coûté aux environs de 6 millions d'euros, a signé un contrat jusqu'en 2027. Il devrait remplacer Karim Adeyemi, annoncé proche du Borussia Dortmund.

Notre avis : Comme souvent, Salzbourg a un coup d'avance et programme déjà son avenir.

