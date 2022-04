Le Barça dément pour Lewandowski

Mundo Deportivo et ajouté que l'ancien attaquant du Borussia Dortmund était "une option parmi d'autres" pour l'avenir. Son prix a été fixé entre 70 et 80 millions d'euros selon Sky Italia. Ce lundi, la chaîne polonaise TVP Sport annonçait que le FC Barcelone avait trouvé un accord avec Robert Lewandowski et que le buteur munichois en avait fait part à la direction bavaroise. De son côté, le club catalan a démenti cette information mardi auprès deet ajouté que l'ancien attaquant du Borussia Dortmund était "" pour l'avenir. Son prix a été fixé entre 70 et 80 millions d'euros selon Sky Italia.

Notre avis : Robert Lewandowski est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2023. Le champion d'Allemagne en titre a encore les cartes en main sur ce dossier.

... et pourrait proposer Depay pour recruter Gabriel

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Arsenal, Gabriel serait sur les tablettes du FC Barcelone selon le quotidien Sport. Pour l'heure, il y aurait eu une première approche du club catalan, précise le média espagnol, ajoutant que Memphis Depay, Neto ou Riqui Puig pourraient être proposés en vue d'un éventuel échange avec l'ex-Lillois.

Notre avis : Avec le départ à venir d'Alexandre Lacazette, Arsenal pourrait faire une bonne affaire en récupérant Memphis Depay.

Le Bayern proche de boucler le dossier Gravenberch

D'après le journaliste Fabrizio Romano, le Bayern Munich serait sur le point d'obtenir un accord verbal de Ryan Gravenberch pour un contrat de cinq ans. Le champion d'Allemagne en titre continuerait de discuter avec l'Ajax sur le montant du transfert mais aussi pour tenter d'accueillir son coéquipier Noussair Mazraoui.

Notre avis : Une très belle affaire à venir pour le Bayern Munich...

Neves ciblé par Arsenal

Cinq ans après son arrivée à Wolverhampton, Ruben Neves pourrait changer d'air cet été. Selon les informations de Sky Sports, Arsenal serait intéressé pour attirer le milieu défensif international portugais (26 sélections). Le joueur de 25 ans serait également dans les petits papiers de Manchester United et du FC Barcelone. Pour libérer l'ex-milieu de Porto, les Wolves souhaiteraient récupérer au moins 60 millions d'euros d'après Sky Sports.

Notre avis : La concurrence s'annonce rude et l'actuel huitième de Premier League pourrait bien faire monter les enchères.

Le PSG prolonge Lavallée et fait signer El Hannach

Dans un communiqué publié mardi, le PSG a annoncé avoir prolongé son jeune gardien (19 ans) Lucas Lavallée jusqu'en juin 2025. Dans le même temps, le club de la capitale a fait signer son premier contrat professionnel au défenseur Younes El Hannach (17 ans) pour les trois années à venir.

Notre avis : Après avoir vu bon nombre de ses "ex-titis" être convoqués en Bleu, le PSG s'apprête-t-il à changer de politique avec ses jeunes ?

Quand Payet a refusé Manchester United

Dans un entretien accordé lundi soir à RMC Sport, pour l'émission Le Vestiaire, Dimitri Payet a confié avoir reçu une proposition de Manchester United avant de revenir à l'OM à l'hiver 2017. "J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille", a confié le vice-champion d'Europe 2016.

Notre avis : Avec une finale de C3 en 2018 et un parcours intéressant en C4 cette saison, Dimitri Payet montre que son retour à l'OM est un pari réussi.

