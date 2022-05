Football

Mercato Buzz : Ces cadors prêts à casser leur tirelire pour Christopher Nkunku

MERCATO BUZZ - Désireux de quitter Leipzig, l'attaquant français Christopher Nkunku a tapé dans l'œil des plus gros clubs européens. Mais pas dans celui du Paris Saint-Germain, Leonardo ayant plus ou moins déjà écarté la piste. Le PSG viserait plutôt Jesse Lingard, en fin de contrat à Manchester United, et il n'est pas le seul. Memphis Depay, lui, pourrait finalement prolonger au FC Barcelone.

00:02:33, il y a 42 minutes