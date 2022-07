Football

Mercato buzz - Le prix complètement fou réclamé au Bayern pour le successeur de Robert Lewandowski

MERCATO BUZZ - Le temps commence à presser pour le Bayern. Il faut trouver un remplaçant à Robert Lewandowski sur le départ. Le club bavarois sonde de nombreuses pistes, dont celle menant au joueur le plus cher de l'histoire. On voit peut-être la fin du feuilleton Dybala et Arsenal est en passe de renforcer son milieu de terrain. Voici le menu du Mercato Buzz du jour. (A. Thirion)

00:02:10, il y a une heure