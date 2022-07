Football

Mercato Buzz - L'arrivée de Milan Skriniar au PSG conditionnée au départ d'un cadre

MERCATO BUZZ - Pour le moment c'est le statu quo entre l'Inter et le PSG au sujet de Milan Skriniar : l'offre parisienne n'est pas suffisante et le club de la capitale ne semble pas pressé de revenir à la charge. Il semble attendre un départ et cela pourrait être celui de l'un de ses cadres. La situation de Lewandowski est bloquée tandis que celle de Dybala semble se dénouer. (A. Thirion)

00:02:32, il y a une heure