Football

Ndombélé, Aouar, Cherki, Dembélé : pourquoi l’OL construit sur du sable

MERCATO - Tanguy Ndombélé et Romain Faivre ont rejoint l’OL sur le gong lundi pour compenser le départ de Bruno Guimaraes. Des renforts bienvenus qui interrogent cependant sur la direction donnée à l’OL. La liste des joueurs en fin de contrat en 2022 et 2023 fait ainsi froid dans le dos, comme l’expliquent Martin Mosnier et Cyril Morin dans la Nuit du Mercato.

00:10:20, il y a une heure