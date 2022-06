Salah, priorité à la Premier League

En fin de contrat en 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah reste dans le flou concernant son avenir. Selon The Athletic, les Reds ont proposé une augmentation de salaire de 15% pour le prolonger, visiblement pas assez pour l'international egyptien, qui souhaiterait devenir le sixième joueur le mieux payé au monde. S'il venait à partir, l'ancien joueur de la Fiorentina et la Roma souhaiterait rester en Premier League, et donc probablement refuser les avances du PSG ou d'autres clubs étrangers.

Notre avis : Plus les jours passent, plus le dossier Salah semble se compliquer pour Liverpool. Attention à ne pas jouer avec le feu.

Lukaku d'accord avec l'Inter

La Gazzetta dello Sport, cet entretien a débouché sur un accord entre les parties autour d'un salaire de 7,5 millions d'euros. Il faudra maintenant convaincre Chelsea de lâcher l'international belge en prêt, et ce avant la fin juin. La raison ? Au-delà, les Nerazzurri perdraient certains avantages fiscaux. Nous vous en parlions mardi. Comme prévu, l'avocat de Romelu Lukaku a bien rencontré l'Inter Milan ces dernières heures . Et selon, cet entretien a débouché sur un accord entre les parties autour d'un salaire de 7,5 millions d'euros. Il faudra maintenant convaincre Chelsea de lâcher l'international belge en prêt, et ce avant la fin juin. La raison ? Au-delà, les Nerazzurri perdraient certains avantages fiscaux.

Notre avis : Une course contre la montre commence pour Lukaku. Mais Chelsea acceptera-t-il de se séparer au rabais d'un joueur qui a coûté 115 millions d'euros ?

Hazard content que Mbappé ne vienne pas au Real

Présent en conférence de presse mardi, Eden Hazard est revenu sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid. "Avec Kylian, les places auraient été encore plus chères, c’est sûr ! Mais je serai tout de même resté. Parce que je sais que maintenant la voie est libre pour revenir à mon meilleur niveau et prendre du temps de jeu. Je suis loin d’être fini", a assuré l'international belge.

Notre avis : Avec l'arrivée de Mbappé, la situation d'Hazard au Real serait devenue encore plus difficile...

Cinq trophées sur les neuf dernières éditions : "Ce Real est une équipe unique"

Milan accélère pour Renato Sanches

La Gazzetta dello Sport, qui indique que les derniers contacts entre les parties sont positifs. Racheté Ce n'est probablement plus qu'une question de temps. Comme prévu, Renato Sanches devrait bien quitter le LOSC pour rejoindre l'AC Milan cet été. L'information est confirmée par, qui indique que les derniers contacts entre les parties sont positifs. Racheté par le fonds américian RedBird Capital , le club lombard pourrait donc rapidement boucler le transfert de l'international portugais.

Notre avis : Une fois les ultimes détails de sa vente réglée, Milan pourra conclure certains dossiers sur le mercato, dont celui de Renato Sanches.

Chiellini vers la MLS

Giorgio Chiellini s'apprête à tourner la page de son histoire avec la Juventus. En fin de contrat, le défenseur italien devrait rebondir du côté de la MLS et plus précisément le Los Angeles FC selon ESPN.

Notre avis : Chiellini avait envie d'une ultime expérience plus "légère" avant de démarrer sa nouvelle vie de dirigeant. Los Angeles, c'était sa priorité.

Tolisso réagit à la rumeur OL

Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien (...) Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale", a confié l'international français. Dans un entretien accordé à L'Equipe , Corentin Tolisso, qui va quitter le Bayern Munich, est revenu sur une possible arrivée à l'OL. "", a confié l'international français.

Notre avis : Tolisso veut clairement jouer la C1, et écarte donc la possibilité de rejoindre Lyon.

