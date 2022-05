Tchouaméni, direction le Real pour 100M ?

L'information fait la Une des deux quotidiens madrilènes ce mardi. Selon Marca et AS, Aurélien Tchouaméni se rapproche très sérieusement du Real Madrid. Bien que courtisé par le PSG, le milieu de terrain de l'AS Monaco, aurait décidé de rejoindre le club madrilène. RMC Sport parle d'un transfert de 80 millions d'euros + 20 de bonus, avec possible officialisation dans la semaine.

Notre avis : Le choix de Tchouaméni semble fait. Le Real et Monaco vont devoir désormais se mettre d'accord pour l'indemnité de transfert.

City, le mercato s'annonce animé

Après avoir officialisé la venue d'Erling Haaland, Manchester City compte bien frapper (encore) très fort sur le mercato estival. "Je peux confirmer que d'autres joueurs vont arriver, a indiqué Khaldoon Al Mubarak, le président du club champion d'Angleterre, sur le site officiel. Nous cherchons à renforcer l'équipe dans les domaines qui en ont besoin. Chaque saison, certains joueurs partent et nous devons rafraîchir l'équipe. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à nous renforcer"

Notre avis : Voilà qui annonce la couleur du côté de City, acteur incontournable de chaque mercato.

Lukaku, rencontre prévue avec l'Inter...

La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Ensuite, les Nerazzurri négocieront avec Chelsea, L'Inter Milan va bien tenter le coup pour Romelu Lukaku. Bien que très compliqué, ce retour est envisagé du côté du club lombard, qui va rencontrer Sebastien Ledure, l'avocat du joueur, ce mardi. L'objectif ? Trouver un accord de principe sur le contrat et régler la question fiscale, indiquedans son édition du jour. Ensuite, les Nerazzurri négocieront avec Chelsea, à peine racheté

Notre avis : Ce dossier est très complexe, surtout au vu des sommes en jeu. Mais l'Inter veut tenter le coup, avec la volonté du joueur comme argument principal.

Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

... qui va devoir surveiller ses comptes

Toujours du côté des Nerazzurri, la presse transalpine indique que les comptes du club restent dans le rouge à hauteur de 120 millions d'euros, contre 246 millions la saison passée. "Le club devra terminer le mercato avec un solde positif de 60 millions, et une volonté de réduire de 10-15% la masse salariale. Des discussions sont en cours avec l'UEFA pour un nouvel accord", précise le Corriere della Sera.

Notre avis : L'Inter devra probablement "sacrifier" un top player. Le nom d'Alessandro Bastoni est souvent évoqué dans la presse.

Cagliari officialise le rachat de Bellanova

C'était attendu et c'est désormais officiel : Raoul Bellanova quitte définitivement les Girondins de Bordeaux. Cagliari, relégué en Serie B, a confiré avoir levé l'option d'achat présente dans le contrat du joueur, qui pourrait partir cet été dans une grosse écurie de Serie A. La Juventus serait notamment à l'affût.

Notre avis : Bellanova a réalisé une vraie belle saison. Cagliari devrait réalisé une belle plus-value.

Allan aurait pu signer au PSG

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Allan a confirmé son transfert manqué au PSG lors du mercato hivernal en 2019. "Disons que c'était fait. On peut dire que c'était une déception. Et il faut l'expliquer. J'étais et je suis toujours heureux à Naples, encore maintenant quand j'y retourne. Mais c'était une grande opportunité et une nouvelle expérience, aussi de vie. Il s'agissait d'une opération utile pour tout le monde, mais une demande qui a été considérée comme exagérée est apparue", a raconté celui qui évoluait alors au Napoli.

Notre avis : Si le Napoli ne s'était pas montré gourmand, Allan évoluerait aujourd'hui au PSG.

